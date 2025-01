Andrea Berg präsentiert sich bei Florians Show in Topform

Am Samstagabend traten Stars wie Roland Kaiser (72), Michelle (52) und Howard Carpendale (78) bei Florian Silbereisens (43) Show "Schlagerchampions" auf. Auch Andrea Berg (58) performte auf der Bühne – doch es war nicht der Gesang, der vielen Fans auffiel. Die Schlagersängerin wirkte auffallend schlank. Im Bild-Interview verrät Andrea, wie sie es geschafft hat, in der Vergangenheit rund zwölf Kilo abzunehmen: "Ich trainiere schon sehr intensiv für meine Tournee 'Party, Hits, Emotionen', die bald startet. Dadurch wird man natürlich nicht nur fit, sondern verliert auch Kilos." Neben dem Sport achtet Andrea auch auf ihre Ernährung. Die 58-Jährige isst jede Mahlzeit immer in kleinen Mengen, weswegen sie auch auf nichts verzichtet.

Andreas Auftritt bei der Show "Schlagerchampions" war ihr zweiter bei Florian innerhalb kürzester Zeit. Schon am Silvesterabend machte die "Du hast mich tausendmal belogen"-Interpretin eine Ausnahme und trat beim "Schlagerbooom 2024" auf. Der Auftritt kostete Andrea vermutlich viel Überwindung. Bisher hatte sie immer betont, an Silvester niemals das Haus zu verlassen. Das verkündete sie sogar auf der Bühne: "Ich habe immer gesagt, ich mache das nie. Ich verlasse an Silvester niemals das Haus."

Andrea ist aus der Schlagerwelt nicht mehr wegzudenken. Doch auch privat läuft es für die Powerfrau super. Seit 2007 ist sie mit Ulrich Ferber verheiratet. Gemeinsam hat das Paar schon einige Krisen gemeistert. "Wir laufen nicht mehr mit Herzchen in den Augen umher. Uns verbindet so viel mehr: Wir sind aneinander gewachsen, haben zu zweit viel Schönes erlebt und Krisen gemeistert", erzählte Andrea in einem früheren Interview mit Bild.

Getty Images Andrea Berg, Musikerin

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und Ulrich Ferber im Dezember 2024

