Deborra-Lee ist wegen Hughs Beziehung sauer auf Blake Lively

Die australische Produzentin Deborra-Lee Furness (69) soll Berichten zufolge verärgert über Blake Lively (37) und deren Ehemann Ryan Reynolds (48) sein, nachdem diese sich nach der Trennung von Hugh Jackman (56) auf die Seite des Schauspielers gestellt haben sollen. Hugh und Deborra-Lee hatten im September 2023 nach 27 Jahren Ehe überraschend ihre Trennung verkündet und so für weltweite Schlagzeilen gesorgt. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass Hugh nun mit der Schauspielerin Sutton Foster (49) in einer Beziehung ist. Mit ihr hatte der 56-Jährige für die Broadway-Produktion von "The Music Man" im Jahr 2021 auf der Bühne gestanden. Laut der Woman's Day glaubt Deborra-Lee, dass Blake und Ryan von dieser neuen Beziehung wussten, ihr jedoch nichts gesagt haben.

Ein Insider berichtete der Daily Mail, dass Deborra-Lee sich von der Schauspielerin und deren Ehemann überrumpelt gefühlt habe. Obwohl sie immer das Gefühl hatte, dass sie und Blake aufgrund ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten nicht viel gemein haben, schien ihr Verhältnis bislang freundschaftlich zu sein. Dennoch soll die Produzentin erleichtert gewesen sein, als die ersten öffentlichen Bilder von Hugh und Sutton erschienen sind. Sie sieht dies als Bestätigung ihrer Vermutungen und will nun ebenfalls einen Neuanfang wagen. Hugh und Sutton sollen sich laut dem Nachrichtenblatt entschieden haben, ihre Beziehung nun öffentlich zu machen – nachdem beide ihre vorigen Partnerschaften verarbeitet hatten.

Der Quelle zufolge will Deborra-Lee nun aber nach vorne sehen und kann mit dem Kapitel ihrer Ehe mit Hugh endlich abschließen. Das Paar, das 27 Jahre verheiratet war, hatte gemeinsam die beiden Kinder Oscar und Ava adoptiert. Insidern zufolge haben die beiden sowohl Sutton als auch ihre Tochter Emily, die Sutton mit ihrem Ex-Mann Ted Griffin adoptiert hat, bereits kennengelernt. Ob Deborra-Lee bereits wieder datet, ist bislang noch ungewiss.

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

Getty Images Deborra-Lee Furness bei einer Gala

