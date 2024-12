Hugh Jackmans Kids fühlen sich schuldig wegen neuer Freundin

Hugh Jackman (56) sorgte zuletzt im September 2023 mit der Trennung von seiner damaligen Frau Deborra-Lee Furness (69) nach fast 30 Jahren Ehe für ordentlich Schlagzeilen. In Hollywood munkelt man schon seit einigen Monaten, dass der Wolverine-Star mittlerweile eine neue Freundin haben soll – und zwar Broadway-Darstellerin Sutton Foster (49). Laut Insider-Informationen hat Hugh seine Kinder Oscar (24) und Ava (19), die er gemeinsam mit Deborra-Lee adoptiert hat, mittlerweile mit Sutton bekannt gemacht – keine einfache Situation für die Geschwister: "Es ist schwer für die Kinder, Sutton in der Welt ihres Vaters willkommen heißen zu müssen, während sie diesbezüglich gemischte Gefühle haben und sich gleichzeitig schuldig fühlen, wenn sie ihr zu nahe kommen", verriet eine Quelle gegenüber Woman's Day.

Die Verbindung zwischen Hugh und Sutton geht also offenbar weit über die berufliche Zusammenarbeit im Broadway-Stück "The Music Man" hinaus, das bis Januar 2023 aufgeführt wurde. Suttons Tochter Emily, die sie adoptiert hat, soll dem Schauspieler sogar schon einen Kosenamen gegeben haben – sie nennt ihn Onkel Hugh. Ex-Frau Deborra-Lee hingegen soll Berichten zufolge weniger begeistert von Hughs neuer Beziehung sein. So soll sie laut Radaronline "vor Wut" geschäumt und sich lauthals geärgert haben, dass enge Freunde wie Ryan Reynolds (48) und Blake Lively (37) zuvor kein Wort über die neue Romanze verloren hätten.

Die Wendung im Privatleben des "Greatest Showman"-Darstellers überrascht viele, die ihn und Deborra-Lee als eines der stabilsten Paare Hollywoods kannten. Die beiden hatten sich Anfang der 1990er-Jahre kennengelernt und waren fast drei Jahrzehnte lang verheiratet. Während Hugh scheinbar versucht, sich nach der Trennung ein neues Leben aufzubauen, konzentriert sich Deborra-Lee Berichten zufolge auf ihr eigenes Wohlbefinden. Sutton, die selbst erst kürzlich die Scheidung von Drehbuchautor Ted Griffin eingereicht hat, scheint indes in Hugh einen neuen Partner gefunden zu haben. Über die Feiertage soll sich Hugh mit seinen Kindern in Australien aufhalten, während Sutton in Los Angeles für ein Bühnenprojekt engagiert ist. Ob auch Deborra-Lee über Weihnachten nach Down Under zurückkehrt, ist unklar. Laut Daily Mail wolle sie jedenfalls kein "gemischtes" Familienweihnachten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, "The Music Man"-Performance bei den Tony Awards 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

Anzeige Anzeige