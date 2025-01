Prinz Harry und Meghan helfen Waldbrandopfern in Pasadena

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) haben sich am Freitag überraschend in Pasadena gezeigt, um die Unterstützung für die Opfer der verheerenden Waldbrände in Südkalifornien zu verstärken. Das Paar, das umgerechnet rund 150 Kilometer nördlich von L.A. in Montecito lebt, besuchte das Pasadena Convention Center, das zum Evakuierungszentrum umfunktioniert wurde. Harry und Meghan verteilten dort Lebensmittel und essenzielle Güter an Bewohner, deren Häuser den Flammen zum Opfer gefallen sind. Gemeinsam mit dem Bürgermeister Victor Gordo sowie José Andrés von der Hilfsorganisation World Central Kitchen dankten sie zudem Ersthelfern wie Feuerwehrleuten und Polizisten für ihren Einsatz.

Die Waldbrände verursachten großflächige Zerstörung und zwangen Zehntausende zur Flucht. Es bestand auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Royals selbst evakuiert werden mussten. Während ihrer Besuche, die laut Organisatoren anonym und zweckgerichtet erfolgten, trafen Harry und Meghan auch auf Familien sowie ältere Menschen, die von den Bränden schwer betroffen sind, und zeigten sich empathisch. Privat haben die Sussexes Freunde und Bekannte, die evakuiert werden mussten, in ihrem Zuhause aufgenommen. Über ihre Archewell-Stiftung unterstützen sie zahlreiche Hilfsorganisationen wie World Central Kitchen und Baby2Baby, die in der Region aktiv sind. Auf ihrer Website riefen sie außerdem dazu auf, Kleidung, Spielzeug und andere notwendige Dinge zu spenden.

Der Einsatz des Paares in den Katastrophengebieten zeigt nicht nur ihre Nähe zu ihrer Wahlheimat Kalifornien, sondern auch ihre persönliche Verbundenheit mit humanitären Belangen. Meghan, die in Los Angeles geboren und aufgewachsen ist, kennt die Region gut, was ihr Engagement vermutlich zusätzlich beeinflussen könnte. Zu früheren Gelegenheiten haben die beiden immer wieder bewiesen, dass ihnen der direkte Kontakt zu Betroffenen wichtig ist. Ihr Ansatz, diskret und ohne großen medialen Rummel zu helfen, wurde von Anwesenden wie Bürgermeister Gordo lobend hervorgehoben. "Sie haben wirklich die Moral der Ersthelfer und Betroffenen gestärkt", betonte er nach dem Besuch.

Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2023

Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Event der Invictus Games in Düsseldorf

