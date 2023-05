Big Sean genießt seltenen Familienausflug mit Söhnchen Noah

Big Sean (35) und Jhené Aiko (35) sind mit Baby unterwegs. Im November 2022 wurde der Rapper zum ersten Mal Papa eines Sohnes. Der kleine Wonneproppen hört auf den Namen Noah Hasani und scheint seinen Vater mächtig stolz zu machen. Das Geschlecht hatten die Musiker bereits auf einem Konzert verraten. Und mittlerweile ist Noah schon ganz schön gewachsen: Jhené und Sean präsentierten ihren Spross nun ausnahmsweise der Öffentlichkeit.

Am Dienstag wurden Sean und Jhené zusammen mit Baby Noah beim Lunch in Los Angeles erwischt. Die kleine Familie schien dabei bester Laune und genoss die Sonne. Während der frischgebackene Papa lachend den Maxi-Cosi trug, ruhte sein Sohn auf dem Arm seiner Mama. Dabei wurde auch klar, dass Noah mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. Und Jhené war sogar so gut drauf, dass sie den Fotografen einen Luftkuss zuwarf.

Sean scheint in seiner Vaterrolle voll aufzugehen. Er hatte bereits angekündigt, sich mit der Geburt seines Kindes mehr auf die Familie konzentrieren zu wollen. Laut TMZ habe er sich riesig darauf gefreut, Vater zu werden und wolle das in vollen Zügen auskosten. Das kann aber auch bedeuten, dass er sich erst mal von seiner Arbeit zurückzieht und sich eine kleine Auszeit gönnt.

APEX / MEGA Jhené Aiko mit ihrem Sohn Noah

Instagram / jheneaiko Jhené Aiko und ihr Sohn Noah Hasani

Getty Images Big Sean und seine Freundin Jhené Aiko

