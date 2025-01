Brittany und Patrick Mahomes erklären Namenswahl ihrer Kids

Erst vor wenigen Tagen kam das dritte Kind von Brittany (29) und Patrick Mahomes (29) auf die Welt. Bei der Ankündigung haben der NFL-Sportler und seine Frau auch gleich den Namen ihrer jüngsten Tochter bekannt gegeben: Golden Raye Mahomes. Der Name passt mit seinem metallischen Thema perfekt zu denen ihrer großen Geschwister, Sterling Skye und Patrick 'Bronze' Lavon. Wie Brittany in ihrer Instagram-Story erklärt hatte, sollte der Name Sterling allerdings erst jemand ganz anderem gehören – ihrem zweiten Hund, da ihr erster Vierbeiner bereits Steel hieß. Doch am Ende hatte ihr der Name dafür zu gut gefallen. "Dann sagte ich, 'Nein, ich will, dass meine Tochter so heißt.' Und dann einen Jungen zu haben und [als seinen Spitznamen] Bronze zu wählen, war einfach vorbestimmt und passte perfekt dazu", erzählte sie.

Da Bronze nach seinem Papa und seinem Opa väterlicherseits immerhin der dritte Patrick Mahomes in seiner Familie ist, sollte auch er erst anders heißen. Sein Spitzname sollte Trey sein, was eine Anlehnung an die Patricks in seiner Familie gewesen wäre. Doch wie People berichtete, gefiel Papa Patrick nicht, dass das so ein gebräuchlicher Name ist. In einer Pressekonferenz verriet er schließlich, dass sein eigener Bruder den Spitznamen Bronze vorgeschlagen hatte. "Ich dachte, es sei eine großartige Idee, und ich bin froh, dass wir darauf gekommen sind. Ich habe noch niemanden gesehen, der das macht... Ich mag es", meinte der Quarterback damals.

Golden bildet aktuell das Schlusslicht der drei Sprösslinge. Die Geburt der Kleinen hielten ihre Sportler-Eltern nicht lange geheim: Auf ihrem Social-Media-Kanal teilte Brittany vor wenigen Tagen die frohe Kunde in Form eines schwarz-weißen Fotos. Darauf erkennt man das Namensschild von Golden und ihre winzigen beiden Füße. Patrick und Brittany halten liebevoll die kleinen Beinchen fest. Das Bild muss noch im Krankenhaus entstanden sein, denn die ehemalige Fußballspielerin trägt auf dem Bild noch ihr Klinikarmband.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihren Kindern, Juni 2024

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit Tochter Golden Raye, Januar 2025

