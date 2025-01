Critics' Choice Awards 2025 wegen der Waldbrände verschoben

Los Angeles wird von verheerenden Waldbränden verwüstet. Wegen dieser Katastrophe wurden einige Preisverleihungen verlegt, darunter auch die Critics' Choice Awards 2025. Diese hätten am 12. Januar stattfinden sollen, wurden nun aber auf den 26. Januar verschoben. Die Preisverleihung wird zum 30. Mal in Kalifornien stattfinden. Joey Berlin, der CEO, teilte auf den sozialen Medien mit: "Diese sich entwickelnde Tragödie hat bereits einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gemeinschaft. Unsere Gedanken und Gebete sind bei denen, die gegen die verheerenden Brände kämpfen, und bei allen, die davon betroffen sind."

Einige bekannte Filme und Fernsehsendungen sind für einen der begehrten Critics' Choice Awards nominiert. Bei den Filmen führen Wicked und "Conclave": Mit jeweils 11 Nominierungen liegen sie ganz vorn. Dicht darauf folgen die Filme "Dune: Part Two" und "Emilia Perez" mit jeweils 10 Nominierungen. Unter den Fernsehserien wurde "Shogun" laut Vogue mit sechs Nominierungen belohnt.

Nicht nur die Critics' Choice Awards wurden verschoben. Auch der Ablauf für die Oscar-Nominierungen wurde geändert. Der weltweite Livestream, der ursprünglich am 17. Januar stattfinden sollte, wurde um zwei Tage auf den 19. Januar verschoben. Dadurch verlängerte sich auch die Abstimmfrist um zwei weitere Tage vom 12. Januar bis zum 14. Januar. Laut The Hollywood Reporter soll die Frist sogar noch bis zum 19. Januar gehen. Somit soll auch die Übertragung erst am 23. Januar stattfinden.

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, Hauptdarstellerinnen in "Wicked"

Getty Images Oscar-Awards, Februar 2017

