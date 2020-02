Diese Nachricht geht durch Mark und Bein! Erst seit wenigen Stunden ist es traurige Gewissheit, dass Caroline Flack (40) verstorben ist. Die britische Moderatorin, die einst eine Liaison mit Prinz Harry (35) hatte, wurde am heutigen Samstag tot in ihrer Londoner Wohnung aufgefunden. Die Todesursache war bislang noch unklar. Und obwohl sich der TV-Host noch am Freitag putzmunter im Netz präsentierte, heißt es jetzt: Caroline soll Suizid begangen haben.

Wie ein Anwalt der Familie gegenüber The Sun bestätigte, soll sich die blonde Beauty das Leben genommen haben. Trotz ihrer sehr erfolgreichen Karriere im Fernsehen, sei ihr persönliches Glück und Wohlergehen immer wieder auf die Probe gestellt worden. Auch mit ihrer Beziehung zu Lewis Burton (27) hatte sie zuletzt öffentlich für Aufsehen gesorgt. Am 4. März hätte sie sich eigentlich vor Gericht verantworten sollen, weil sie in einem Beziehungsstreit handgreiflich geworden sein soll.

Weil ihr der Trubel in den Medien zu viel gewesen sein soll, habe sich die ehemalige Strictly Come Dancing-Moderatorin bis vor Kurzem in Los Angeles aufgehalten. Ob sie wirklich Suizid begangen hat, bleibt nach wie vor unbeantwortet. Offiziell bestätigt wurde die Aussage des Anwalts nämlich nicht.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Caroline Flack, britischer TV-Star

Getty Images Caroline Flack 2019 in London

Getty Images Caroline Flack im November 2019



