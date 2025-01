"Golden Bachelor"-Sylvia trauert um verstorbenen Partner

In der neuen Folge Golden Bachelor beschäftigt Kandidatin Sylvia neben dem Rosenkavalier Franz Stärk (73) noch ein anderer Mann. "Meine letzte Beziehung war eine, wo ich fest der Meinung bin, wenn mein Partner da nicht schwer erkrankt wäre, wär' ich mit ihm bis zum Ende gegangen", erzählt die 62-Jährige. "Leider war sein Ende dann so vorbestimmt, dass wir nur ein Jahr zusammen haben sollten." Bei ihrem Michi, den sie 2023 über eine Dating-Plattform kennengelernt hatte, wurden Lungenkrebs sowie ein Hirntumor diagnostiziert – er verstarb im Februar 2024.

Während ihrer Zeit in der Datingshow holt Sylvia ihre Vergangenheit ein – die Unternehmerin sucht Ruhe in einer kleinen Kapelle nahe der Unterkunft der Single-Ladys. "Die [Kapelle] hat bei mir diese Erinnerung geweckt, dass wir im letzten Urlaub tagtäglich in so einer Kapelle standen und geweint haben, alle beide", erinnert sie sich. Ihre Trauer bringt bei Sylvia auch Zweifel über die Verbindung zu Franz hervor. "Man könnte denken: 'Ist das jetzt der richtige Moment, um nach einer neuen Liebe zu suchen?' Aber man lernt natürlich auch, [...] dass man etwas daraus machen muss, wenn es einem gut geht", gibt sie zu bedenken.

Sieht Sylvia eine Zukunft mit Franz? Schon in der letzten Folge äußerte sie einige Zweifel an ihrem Verbleiben in der Datingshow. "Ich bin gerade dabei, mich zu fragen: 'Wäre Franz wirklich der Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde?'", erklärte sie einer Mitstreiterin mit Tränen in den Augen. Ein Partner jenseits der 70 komme für sie eigentlich nicht infrage – vermutlich aufgrund der schmerzlichen Erfahrungen, die sie sammeln musste.

RTL Die "Golden Bachelor"-Kandidatinnen bei der Nacht der Rosen

RTL / Stephan Pick Franz Stärk, "Golden Bachelor" 2024

