"Golden Bachelor"-Sylvia zweifelt: Ist Franz der Richtige?

Golden Bachelor-Kandidatin Sylvia scheint aktuell von einigen Zweifeln geplagt zu werden. Wie die 62-Jährige verrät, hadert sie mit der Entscheidung, ihre Sachen zu packen. "Du, ehrlich gesagt, würde ich am liebsten morgen abreisen. Ich sehe nicht mehr so viel Sinn darin", erklärt sie ihrer Mitstreiterin mit Tränen in den Augen. Im Einzelinterview fügt sie nachdenklich hinzu: "Ich bin gerade dabei, mich zu fragen: 'Wäre Franz (73) wirklich der Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde?'" Zuvor habe sie sich immer gesagt, dass sie keinen Mann über 70 Jahren näher kennenlernen möchte. Sylvia geht sogar so weit, dass sie meint, sollte der "Golden Bachelor" bei der nächsten Entscheidung keine Rose für sie haben, sei ihr das "egal". Sie fühle außerdem noch keine Schmetterlinge, wie sie später im Gespräch mit weiteren Kandidatinnen zugibt.

Doch nicht nur die Situation mit Franz bedrückt die Neuhausenerin. Beim Anblick einer Kapelle wird Sylvia an einen schweren Schicksalsschlag des vergangenen Jahres erinnert. Sie verlor einen guten Freund an den Folgen seiner schweren Erkrankung – auch das liegt ihr in diesem Moment schwer im Magen. "Also heute habe ich ein ganz komisches Gefühl, also in mir auch drin", erklärt Sylvia mit trauerndem Gemüt, fügt jedoch zuversichtlich hinzu: "Morgen ist es wieder besser."

Erst wenige Tage zuvor schien die Stimmung der Teilnehmerin noch ganz anders: Sylvia genoss in Folge drei ein romantisches Einzeldate mit Franz. Der Pensionär entschied sich nach einem Gruppen-Date dafür, weitere Stunden mit ihr zu zweit zu verbringen, weil Sylvia ihm ganz besonders gefalle. "Sie ist einfach eine Schönheit", schwärmte er. Nach intensiven Gesprächen und einem liebevollen Tanz verließ die Selbstständige das Date mit einem Kribbeln im Bauch und einer roten Rose in der Hand – somit war Sylvia die Erste, die die Blume schon vor einer Nacht der Rosen überreicht bekam und bei der Entscheidung nicht mehr zittern musste.

Anzeige Anzeige

Instagram / sylvi_schoen "Golden Bachelor"-Kandidatin Sylvia

Anzeige Anzeige

RTL Franz Stärk und Sylvia bei "Golden Bachelor" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige