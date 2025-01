Karrierewechsel: Pete Doherty wird Dozent an der Universität

Pete Doherty (45), bekannt als Frontmann der Band "The Libertines", hat eine überraschende neue berufliche Herausforderung angenommen: Der 45-jährige Musiker enthüllte im Gespräch mit Moderator Vernon Kay auf dessen BBC-Sounds-Show "Tracks of My Years", dass er künftig als Gastdozent an einer französischen Universität tätig sein wird. Dort soll er Themen wie Berühmtheit und soziale Medien unterrichten. Pete gab allerdings zu, sich für diese Aufgabe zunächst nicht ausreichend gerüstet gefühlt zu haben: "Ich dachte, ich bin gar nicht dafür ausgestattet." Trotzdem habe er bereits das Honorar angenommen und müsse sich daher nun der Herausforderung stellen. Über seine künftigen Studenten sagt er scherzhaft: "Wer glaubt, dass es einfach wird, der kennt Professor Doherty nicht."

Dass Pete seinen neuen Weg im akademischen Feld einschlägt, mag seine Fans überraschen, zumal der 45-Jährige selbst sein Studium ohne Abschluss beendet hat. Er hatte einst an der Queen Mary University in London englische Literatur studiert, sich dort jedoch fehl am Platz gefühlt. "Ich dachte, ich treffe dort jugendliche Versionen von Autoren wie Oscar Wilde oder George Orwell", gestand er. Stattdessen habe ihn die Haltung vieler Kommilitonen, das Studium nur pragmatisch anzugehen, ernüchtert. Diese Erfahrungen hatten schließlich zu seiner Entscheidung geführt, sich ganz der Musik und der Poesie zu widmen.

Der Karrierewechsel kommt inmitten einer gesundheitlichen Krise: "Ich wurde mit Typ-2-Diabetes diagnostiziert", erzählte Pete gegenüber Louis Theroux im BBC-Interview mit und beschrieb sich ferner als "ziemlichen Genießer". "Das Heroin und das Crack … Ich habe mich dem ergeben, und dann waren es Kokain und das Rauchen und der Alkohol, und jetzt sind es Käse und Wurst und der Zucker im Tee."

Mattpapz / BACKGRID Pete Doherty mit einem Fan

Avalon Sänger Pete Doherty, Dezember 2021

