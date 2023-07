Stolzer Neupapa: Pete Doherty scherzt mit seiner Tochter

Pete Doherty (44) geht in seiner Paparolle voll auf! Der Musiker hat in den vergangenen Jahren das wilde Leben hinter sich gelassen und ist sesshaft geworden. Statt Drogenexzessen und Partys ließ sich der Babyshambles-Star nieder, heiratet und wurde sogar erneut Papa: Anfang Juni kam das erste gemeinsame Kind mit seiner Frau Katia de Vidas zur Welt. Jetzt teilt die Neumama Einblicke in das Familienleben – und zeigt einen süßen Moment zwischen Pete und seiner Tochter.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Neumama ein Video, das ihre zwei Liebsten zeigt. In dem Clip sieht man die kleine Billie-May in ihrem Bett strampeln. Dann schwenkt Katia rüber zu Pete, der auf seinem Bett daneben liegt – und sein kleines Mädchen nachahmt, indem er ebenfalls strampelt. Liebevoll greift der Sänger ins Kinderbett und hält die Hand seiner Tochter.

Für Pete ist Billie-May nicht das erste Kind: Aus zwei früheren Beziehungen mit Lisa Moorish – der Kindsmutter von Liam Gallagher (50) – und Lindi Hingston hat er einen Sohn und eine Tochter. Die beiden Sprösslinge leben jedoch bei ihren Müttern.

Instagram / katiadevidas Pete Doherty mit seiner Tochter

Getty Images Pete Doherty and Katia de Vidas bei einer Fashionshow im Februar 2023 in Paris

Getty Images Pete Doherty, Sänger

