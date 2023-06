Pete Doherty verrät den Namen seiner neugeborenen Tochter

Diesen Namen haben sich Pete Doherty (44) und seine Katia de Vidas überlegt. Im Dezember vergangenen Jahres hatten der Musiker und seine Liebste ihren Fans verraten, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Der Brite hat bereits einen Sohn und eine Tochter aus früheren Beziehungen. Und nun verrät Pete seinen Fans auch endlich, auf welchen Namen der Familienzuwachs hört.

Bei Twitter teilt Pete ein Bild seiner kleinen Tochter und eines, auf dem das Armbändchen aus dem Krankenhaus zu sehen ist. Der Name ist darauf nicht zu lesen. Den schreibt der Rocker dafür daneben. "Billie-May Doherty", meint der stolze Papa mit einem Herz-Emoji in die Bildbeschreibung. Seine Fans zeigen sich in den Kommentaren entzückt von dem kleinen Wonneproppen. Und auch die Namenswahl scheint bei den Usern positiv anzukommen. "Gratulation und wunderschöner Name", findet nicht nur ein Fan.

Die Geburt der kleinen Billie-May verkündete Pete Frau Katia über ihren Instagram-Account. Sie teilte ein Foto, auf dem sich das Baby an ihre Brust schmiegt und ihr Gesicht mit der Faust bedeckt. Das Mädchen erblickte bereits am Sonntag das Licht der Welt. Mehr gab das Paar aber noch nicht von seinem Nachwuchs bekannt.

Anzeige

Getty Images Pete Doherty and Katia de Vidas bei einer Fashionshow im Februar 2023 in Paris

Anzeige

Instagram / katiadevidas Pete Doherty und Katia de Vidas' Baby

Anzeige

Avalon Sänger Pete Doherty, Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de