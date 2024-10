Nach Diabetes-Diagnose: Pete Dohertys wirkt erschlankter

Der Sänger Pete Doherty (45) zeigte sich am Mittwoch vor den BBC Studios in London in bester Stimmung. Der Frontmann der Band The Libertines präsentierte dabei seine schlankere Figur, nachdem er Anfang des Jahres mit Typ-2-Diabetes diagnostiziert worden war. Auf den Fotos nutzt er die Gelegenheit, um Autogramme für seine Fans zu signieren, und strahlt in einem schwarzen Trenchcoat über lockeren blauen Jeans, kombiniert mit einem schwarz-roten Schal und seiner charakteristischen grauen Schiebermütze.

In den letzten Monaten hat Pete seine Ernährung umgestellt und einiges aus seinem Leben verbannt, um seine Gesundheit zu verbessern. Gegenüber Guardian sagte er im Februar: "Ich habe die schlimmsten Gifte aufgegeben und meine Gesundheit hat sich verbessert." Trotzdem gab er zu, dass seine Ernährungsweise noch Verbesserungspotenzial hat und er sich selbst als "ein bisschen ein Vielfraß" bezeichnete. "Es ist kein Scherz", fügte er hinzu. "Ich wurde mit Typ-2-Diabetes diagnostiziert und momentan fehlt mir die Disziplin, mein Cholesterin anzugehen."

In den kommenden Wochen wird Pete mit The Libertines im Rahmen ihrer Welttournee mehrere Konzerte in Großbritannien geben. Trotz seiner Vergangenheit mit Drogenabhängigkeit hat Pete Schritte unternommen, um sein Leben neu zu ordnen. Er ist seit drei Jahren clean von harten Drogen und geht mit den Herausforderungen total öffentlich um. Seine Ehefrau Katia de Vidas hat ihn dabei unterstützt.

Mattpapz / BACKGRID Pete Doherty mit einem Fan

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Pete Doherty, Juli 2021

