Für Tickets: Pete Doherty bietet Oasis Tourbegleitung an

Vergangenes Jahr kündigten Oasis ihr großes Comeback an. 2025 soll es auf Tournee gehen. Und dabei könnte die Kultband berühmte Unterstützung bekommen, denn Pete Doherty (45) hat der Popgruppe um Noel (57) und Liam Gallagher (52) angeboten, sie zu begleiten. Dafür verlangt er kein Geld, sondern hat nur eine kleine Bedingung. "Falls Noel und Liam das hier lesen: Vielleicht ein zehnminütiges Akustikkonzert? Sogar bevor die Türen geöffnet werden?", bot der Frontmann der Band Babyshambles im Interview mit i Paper an. Dafür wolle er lediglich Tickets für die Konzerte von Oasis für seine Familie.

Petes Familie wolle Oasis nämlich unbedingt live sehen. Vor allem seine Schwiegereltern seien ganz heiß darauf. "Weil ich berühmt bin und in einer Band spiele, gehen alle davon aus, dass ich Tickets bekomme", schmunzelte der Brite. Das scheint aber offenbar nicht so einfach zu gehen, sodass er den britischen Popstars jetzt sein ungewöhnliches Angebot unterlegt. Um seine Lieben ein wenig zu beruhigen, erklärte er ihnen: "Um sie in Schach zu halten, sagte ich: 'Oh, ich könnte bei einem der Gigs als Support auftreten.' Was natürlich nicht wahr ist. Aber das hat mir Zeit verschafft." Vielleicht gehen Oasis ja noch auf das Angebot ein – denn immerhin verlangt er keine Vergütung für den Auftritt, sondern lediglich die Bezahlung der Reisekosten.

Die Reunion von Oasis war 2024 ein musikalisches Highlight, denn es grenzte an eine kleine Sensation, dass die Gruppe wieder zueinanderfindet. Jahrelang schien das nahezu ausgeschlossen, denn die Bandleader und Brüder Liam und Noel waren schlimm zerstritten. Doch dann schien vor allem Liam die Nase voll von den Streitereien zu haben. In einem Post auf X verriet der 51-Jährige, dass er den ersten Schritt auf seinen älteren Bruder zu machte. "Ich rief ihn an, aber erzählt es niemandem, da ich nicht will, dass die Leute denken, ich sei ein Weichei", offenbarte er. Für die Fans eine große Überraschung, denn in den Jahren zuvor machte er immer wieder deutlich, sich Noel nicht annähern zu wollen.

Bruno Marzi / MEGA Oasis, britische Popband

Getty Images Noel und Liam Gallagher im November 2008

