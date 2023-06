Pete Doherty und Katias erster gemeinsamer Nachwuchs ist da!

Pete Doherty (44) und Katia de Vidas sind überglücklich! Im September 2021 hatten sich der Rockmusiker und seine Bandkollegin das Jawort gegeben. Vergangenen Dezember verkündete der Brite, dass das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Kurz darauf verrieten die beiden, dass sie sich über ein Mädchen freuen dürfen. Das Warten hat jetzt ein Ende – denn Pete und Katias Baby hat das Licht der Welt erblickt!

Katia teilte am Sonntag ein Bild in ihrer Instagram-Story, auf dem das rosafarbene Identifikationsarmband ihrer Tochter zu sehen ist. Am 31. Mai kam ihr kleines Wunder auf die Welt, den Namen behalten die frischgebackenen Eltern noch für sich. Die Fans konnten allerdings bereits einen kleinen Blick auf den Promi-Sprössling erhaschen: Auf dem zweiten Foto ist der Schopf des Wonneproppens zu sehen, das sich an seine Mutter schmiegt.

Für Pete ist dies nicht das erste Kind. 2003 wurde der Sänger mit seiner damaligen Freundin Lisa Moorish Vater eines Sohnes. Im Februar 2012 wurde bekannt, dass der 44-Jährige mit dem südafrikanischen Model Lindi Hingston eine gemeinsame Tochter hat.

Getty Images Pete Doherty and Katia de Vidas bei einer Fashionshow im Februar 2023 in Paris

Instagram / katiadevidas Pete Doherty und Katia de Vidas' Baby

Instagram / dirtydavesim Katia de Vias und Pete Doherty bei ihrer Hochzeit

