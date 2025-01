Maite Kelly schreibt süßen Tribut an Kumpel Roland Kaiser

Maite Kelly (45) ist ihrem Kollegen Roland Kaiser (72) unglaublich dankbar. Die Schlagersängerin teilt auf ihrem Instagram-Account einen süßen Clip, in dem sie und der Schlagerstar ihren gemeinsamen Hit "Warum Hast Du Nicht Nein Gesagt" performen. Dazu widmet die Musikerin Roland rührende Worte: "Vor zehn Jahren hast du mir dein Vertrauen geschenkt und daran geglaubt, dass ich einen Hit schreiben kann. Du sagst immer, ich hätte dir Glück gebracht – da muss ich dir allerdings widersprechen. Du bist das Glück, und zwar für so viele Menschen!"

Maite kommt gar nicht aus dem Schwärmen heraus. "Du warst nicht nur der Mann des Abends, sondern bist ein Jahrhundertkünstler. Es ist und bleibt die größte Ehre, dich zu kennen!", schwärmt die 45-Jährige weiter. Zudem fügt die Sängerin mit einem Augenzwinkern hinzu: "Abgesehen davon bringt mich niemand bei Auftritten so vor Verlegenheit aus der Fassung wie du." Dies ist auch in dem Video auf Instagram sichtbar, in dem das Schlager-Duo auf der Bühne absolut vertraut wirkt und eng miteinander tanzt.

Mit ihrem Song "Warum Hast Du Nicht Nein Gesagt" landete das Traum-Schlager-Duo einen absoluten Hit. Die Musiker brachen damit sämtliche Rekorde – beide erhielten dafür sogar eine goldene Platte. Auf YouTube hat der Ohrwurm über 169 Millionen Klicks. Die Schlagersänger performen den Klassiker gerne gemeinsam in Fernsehshows. Maite wird sich aber die nächsten Monate aus dem TV zurückziehen und ihren Fokus auf ihre große Tournee legen.

Thüringen Press / ActionPress Maite Kelly und Roland Kaiser bei "Willkommen bei Carmen Nebel"

Getty Images Maite Kelly, Musikerin

