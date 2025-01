Für ihre Tournee: Maite Kelly zieht sich aus dem TV zurück

Maite Kelly (45) gilt unter den Schlagerstars als echte Fernsehkönigin. Gerade in den vergangenen Monaten war sie in vielen verschiedenen TV-Programmen zu sehen – so war sie als Gast in der Helene-Fischer-Show, trat am Silvesterabend am Brandenburger Tor für das ZDF auf und war einer von Florian Silbereisens (43) "Schlagerchampions". Und genau dort hat die Sängerin nun eine große Ankündigung gemacht: Sie wird sich bis Oktober 2025 von jeglichen Fernsehprogrammen fernhalten. Erst beim alljährlichen Schlagerboom möchte sie wieder mit dabei sein. Der Grund: Ihre große Tour, mit der sie ab Januar durch ganz Deutschland reisen wird. Allerdings ist das letzte Konzert dieser Tournee für März angesetzt. Was wird sie denn mit dem Rest der Zeit bis Oktober machen?

Bei den "Schlagerchampions" erklärt sie, was sie vorhat: Sie möchte nach ihrer Tour neue Songs schreiben und mit diesen dann ein neues Album veröffentlichen. Bisher wird die neue Platte für den kommenden Herbst angeteasert. Ob ihr Song "Der Mann an der Geige" schon einen Vorgeschmack auf den Sound des neuen Albums gibt? Immerhin hat sie den Song erst vor wenigen Tagen veröffentlicht und verbindet damit einen ganz besonderen Moment in ihrem Leben. Wie sie während der Live-Show mit Flori preisgab, handelt es sich nämlich um eine wahrhaftige Begegnung mit einem Geigenspieler, die sich hinter den Kulissen einer anderen TV-Show ereignet hatte. "Neben mir war ein Weltklasse-Geiger, der sich warmspielte. Und ich hatte sowas noch nie erlebt. Mich hat das sehr berührt und ich wusste gar nicht, wohin mit der ganzen Gänsehaut", schildert sie.

Dass Maite ihre Fernsehauftritte zurückschraubt, kommt nicht überraschend. Schon im September des vergangenen Jahres hatte sie angedeutet, während der Tour nur für ihre eigenen Live-Shows verfügbar zu sein. "Ich habe noch so viel, was ich euch in Zukunft geben will, und die Ideen sprühen schon. Ich werde abtauchen, um in der Tiefe meiner Seele die schönsten Werke meines Lebens zu schaffen", hatte sie damals ominös auf ihrem Instagram-Account angekündigt.

Getty Images Maite Kelly, November 2022

Getty Images Maite Kelly, Musikerin

