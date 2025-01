Paris Hilton rettet Tiere nach den Waldbränden in L.A.

Paris Hilton (43) zeigt einmal mehr ihr großes Herz – dieses Mal für Tiere. Der Reality-TV-Star setzt sich nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles für Vierbeiner in Not ein, die ihr Zuhause verloren haben. Auf der Plattform X teilte die 43-Jährige ein bewegendes Video aus einem Tierheim in Pasadena. Besonders rührend: Vor dem Käfig eines Katers, der ohne Halsband in der Nähe von Altadena aufgefunden wurde, appellierte Paris an ihre Fans, die Katze zu unterstützen. "Das sind unsere Babys und wir werden eure Besitzer finden", beteuerte sie und veröffentlichte die Kennnummer des Katers. Gleichzeitig rief sie auch zu Spenden für das Tierheim auf.

Für Paris selbst sind die Brände ein persönlicher Schicksalsschlag. Wie sie mitteilte, ist ihr eigenes Haus in den Flammen zerstört worden, was sie erstmals durch einen TV-Bericht erfuhr. "Mein Herz ist untröstlich", schrieb sie daraufhin auf X und veröffentlichte dazu ein selbst aufgenommenes Video, das die Verwüstungen in ihrer Nachbarschaft zeigt. Der Verlust ihres Hauses ließ sie jedoch nicht untätig bleiben, sondern motivierte sie offenbar dazu, anderen Beistand zu leisten. Vor allem die betroffenen Tiere, die durch die Katastrophe heimatlos geworden sind, liegen ihr am Herzen. Mit ihrer Reichweite möchte sie für Aufmerksamkeit sorgen und den Tieren eine Chance auf ein neues Leben bieten.

Paris ist somit nicht nur als Jetsetterin und Businessfrau bekannt, sondern sie zeigt sich immer wieder auch von ihrer empathischen Seite. Tiere spielen in ihrem Leben eine große Rolle. Sie selbst besitzt zahlreiche eigene Vierbeiner und bezeichnet sie oft liebevoll als ihre "Babys". Über die Jahre hat sie immer wieder Projekte gestartet, um Tieren in Not zu helfen. Neben ihrem glamourösen Leben als TV-Persönlichkeit engagiert sie sich in verschiedenen karitativen Bereichen. Mit ihrem aktuellen Einsatz beweist Paris erneut, dass sie nicht nur für Luxus und Lifestyle steht, sondern Mensch und Tier auch in schwierigen Zeiten unterstützt.

Instagram / parishilton Paris Hilton zeigt ihre verbrannte Villa in Malibu

Getty Images Paris Hilton, It-Girl

