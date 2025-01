Shania Geiss hat sich in diesen Formel-1-Newcomer verguckt

Shania Tyra Geiss (20), die jüngere Tochter von Carmen (59) und Robert Geiss (60), hat ein Auge auf einen Formel-1-Star geworfen. In der neuesten Folge von Die Geissens plaudert die Familie über ihre Schwärmerei für den britischen Rennfahrer Oliver "Ollie" Bearman. Der 19-Jährige gilt als eines der vielversprechendsten Talente der Königsklasse und wird für das Haas-Team ins Cockpit steigen. Carmen verrät in der Sendung: "Shania hat uns schon ein paar Mal gesagt, dass der hübsch ist." Auch Schwester Davina (21) scheint den Briten zu mögen: "Er ist genau Shanias Typ."

Oliver, der seine ersten Formel-1-Rennen bereits als Ersatzfahrer absolviert hat, wurde nach eigenen Angaben im Herbst wieder Single – was die Chancen für Shania erhöhen könnte. Doch obwohl das Millionärskind von seinem Aussehen schwärmt, bleibt sie vorsichtig: "Ich bin gerne Shania Geiss und nicht 'die Frau von'." Zudem äußert sie weitere Bedenken über sein Dasein als Rennfahrer und überlegt: "Diese Jungs sind so ein bisschen Playboy." Mama Carmen versichert jedoch, dass noch kein Druck besteht: "Sie müssen ja nicht gleich heiraten."

Die Geissens sind bei Formel-1-Rennen in Monaco, Abu Dhabi und Co. regelmäßige Gäste, denn das Interesse an schnellen Autos und der Glitzerwelt des Motorsports liegt der Familie im Blut. Ob zwischen dem Rennfahrer und Shania tatsächlich mehr als eine Schwärmerei entsteht, bleibt vorerst offen. Falls das jedoch der Fall sein wird, müsste Oliver erst einmal an Papa Robert vorbei. Der erlaubt seinen Mädchen angeblich nicht, einen Freund zu haben.

Getty Images Oliver Bearman, Rennfahrer

Instagram / carmengeiss Shania Tyra Geiss, Carmen Geiss, Davina Shakira Geiss und Robert Geiss

