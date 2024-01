Papa zu streng? Darum sind Davina und Shania Geiss noch solo

Warum haben Davina (20) und Shania Geiss (19) noch nicht ihren Traummann gefunden? Die Töchter von Robert (59) und Carmen Geiss (58) werden seit ihrer frühen Kindheit von TV-Kameras begleitet. So konnten die Die Geissens-Zuschauer an vielen Erinnerungen und Entwicklungen in ihrem Leben teilhaben – in Sachen Liebesleben gab es bisher aber nur wenig zu sehen. Davina und Shania sind auch nach wie vor Single. Könnte das vielleicht an Papa Robert liegen?

Während ihres Hamburg-Trips war die berühmte Familie zum Brunch bei Knossi (37) eingeladen – und der war ziemlich neugierig. Vor allem Davina und Shania mussten sich ein paar ziemlich privaten Fragen des Webstars stellen. "Papa erlaubt keinen Freund", scherzte Davina. Ihre Schwester klärte später jedoch auf, dass er ihnen das schon erlaube, nur sehr streng sei. "Man hat schon Respekt vor ihm, aber ich glaube, er möchte nur jemanden haben, der auch gut für uns ist und uns dann wirklich auch liebt, der treu ist...", vermutet Davina. Er sei schließlich selbst ein Mann und wisse, wie andere Männer ticken: "Er will seine Babys nicht loslassen. [...] Er möchte halt die Nummer eins sein und das wird er auch immer bleiben."

Mama Carmen erklärte hingegen: "Die sind da vielleicht nicht so weit wie andere in ihrem Alter." Davina und Shania kämen gut alleine klar, möchten sich nicht binden und ihre Jugend genießen. "Ich befürworte das als Mutter", stellte die "Jetset"-Interpretin klar.

Instagram / knossi Knossi und Robert Geiss im Mai 2023 in Hamburg

Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss im August 2022

RTLZWEI Die Geissens, TV-Persönlichkeiten

