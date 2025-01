Antonia Hemmer stolz: Sie entwickelt sich zum Wifey Material

Antonia Hemmer (24) startet offensichtlich gut ins neue Jahr: Die Reality-TV-Bekanntheit teilt ihren Followern in ihrer Instagram-Story stolz mit, dass sie bereits seit vier Uhr morgens wach ist und schon einiges erledigen konnte. "Ich habe schon die Wäsche gemacht, eine Stunde Spanisch gelernt, ich habe schon ein bisschen Haushalt gemacht", verrät sie und freut sich: "Langsam bin ich richtiges Wifey Material, jetzt muss ich nur noch lernen zu kochen."

Bereits vor wenigen Wochen hat die Make Love, Fake Love-Bekanntheit verraten, dass sie künftig morgens besser in den Tag starten möchte. "Einer meiner Vorsätze ist es, auf jeden Fall mehr Struktur in meinen Morgen zu bekommen", erklärte Antonia auf der Social-Media-Plattform. Des Weiteren möchte sie auch mehr Cardio-Einheiten im Fitnessstudio absolvieren.

Aber nicht alles im Leben der 24-Jährigen läuft nach Plan: Mittlerweile ist Antonia seit zwei Jahren Single. Dabei würde sie sich durchaus einen Partner an ihrer Seite wünschen. "Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin der absolut glücklichste Single überhaupt und genieße mein Single-Leben in vollen Zügen. Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch", verriet die Blondine im November in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, "Make Love, Fake Love"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress Antonia Hemmer, 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige