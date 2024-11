Zwei Jahre Single: Antonia Hemmer wünscht sich einen Partner

Bei Make Love, Fake Love hoffte Antonia Hemmer (24) auf die große Liebe – in ihrem Auserwählten Xander fand sie die aber nicht. Inzwischen geht die Blondine seit zwei Jahren als Single durchs Leben. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram gesteht sie, dass sie allmählich auch wieder bereit für einen Partner an ihrer Seite sei. "Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich bin der absolut glücklichste Single überhaupt und genieße mein Single-Leben in vollen Zügen. Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch", gesteht sie. Bei dem Gedanken an eine feste Beziehung kommt Antonia ins Schwärmen: "Natürlich vermisse ich das auch, einfach mal wieder verliebt zu sein und das auch erwidert zu bekommen. Dass beide Gefühle füreinander haben und man einfach eine schöne Zeit zusammen hat."

Die Reality-TV-Bekanntheit sei froh, dass sie die vergangenen zwei Jahre alleine klarkam. "Viele springen von Beziehung zu Beziehung. Das bin ich nicht und das kann ich nicht", stellt sie klar. Es gebe da jedoch noch ein großes "aber": "Jetzt beginnt die Weihnachtszeit und da ist es natürlich schon schön, jemanden zu haben, mit dem man Weihnachtsfilme guckt, Plätzchen backt, über den Weihnachtsmarkt schlendert und den ganzen kitschigen Scheiß macht." Ein Partner, der wie sie in Köln lebt, wäre optimal: "Zu dem man abends fährt oder der abends bei einem ist. Natürlich ist das schön."

In Sachen Beziehungsstatus heizte die 24-Jährige die Gerüchteküche Anfang des Monats ziemlich an. Dass sie sich extrem gut mit dem Kult-Bachelor Paul Janke (43) versteht, wurde schon bei ihrer gemeinsamen Teilnahme an Kampf der Realitystars klar. In den vergangenen Wochen sah man sie immer mal wieder miteinander. Auf einem gemeinsamen Video wirkten sie schon fast wie zwei Verliebte. Mit dieser Spekulation räumt die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin jedoch ebenfalls in ihrem Instagram-Q&A auf. "Ich liebe Paul, allerdings freundschaftlich", stellt Antonia klar.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer im Juli 2024

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und Paul Janke im November 2024

