Auf diese Kino-Highlights dürfen sich die Fans 2025 freuen

Für Fans von großem Kino hält das Jahr 2025 so einige spektakuläre Filme bereit. Die Zuschauer dürfen sich unter anderem auf lang ersehnte Fortsetzungen wahrer Klassiker freuen. So kehrt Tom Cruise (62) vermutlich ein letztes Mal in seiner Paraderolle als Ethan Hunt in "Mission: Impossible – The Final Reckoning" zurück. Außerdem spielt Renée Zellweger (55) erneut die amüsante Hauptfigur in der gleichnamigen Komödie "Bridget Jones – Verrückt nach ihm". Natürlich stehen noch etliche weitere Hits auf dem Plan. Promiflash stellt euch die kommenden Leinwand-Highlights in diesem Video vor!

