Offiziell: Elias Becker feiert Pärchen-Debüt mit Freundin!

Elias Becker (24) strahlt über das ganze Gesicht! Im vergangenen Winter hatte es Gerüchte gegeben, dass der Sprössling von Boris (55) und Barbara Becker (56) das Model Lexi Sonnett datet. Die Sache zwischen den beiden ist aber offenbar längst Geschichte. Stattdessen turtelte der Beau auf seinem Geburtstag mit einer neuen Frau – Yasmine Dahlberg. Mit einem süßen Pärchen-Auftritt machen die Turteltauben ihre Beziehung nun publik.

Elias ist verliebt! Am Mittwoch besuchten das Model und seine Auserwählte zusammen ein Event in New York – es ist der erste gemeinsame Auftritt der beiden. Strahlend posiert das Paar für die Fotografen. Zudem werfen sie sich immer wieder verliebte Blicke zu. Elias und Yasmine hat es offenbar mächtig erwischt.

Was Papa Boris wohl zum Liebesglück seines Sohnes sagt? Bisher äußerte die Tennislegende sich noch nicht – doch augenscheinlich ist er sehr happy darüber, wie es im Leben für seinen Nachwuchs läuft. "Ich bin stolz darauf, mitzuerleben, wie du zu einem großen Mann wirst", schwärmte er an Elias' Ehrentag auf Instagram.

Instagram / e.current Elias Becker, Model

BFA / ActionPress Elias Becker und Yasmine Dahlberg im September 2023

Instagram / borisbeckerofficial Boris und Elias Becker

