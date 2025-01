Gloria Glumac lässt sich Lachssperma ins Gesicht spritzen

Gloria Glumac (32) wirkt dem natürlichen Altersprozess entgegen. Die Reality-TV-Bekanntheit greift für ein makelloses Aussehen auf interessante Behandlungsmethoden zurück. In ihrer Instagram-Story nimmt sie ihre Fans nun mit zum Beauty-Doc und verrät, was sie sich ins Gesicht spritzen lässt. "Ich habe hier so Bobbels, unter die wir Lachssperma gespritzt haben. Das ist jetzt kein Lachssperma, sondern Lachs-DNA, aber man nennt es Lachssperma", erklärt Gloria, während sie die Haut rund um ihre Augen zeigt.

Weshalb Gloria sich für diese Schönheitsbehandlung entschieden hat? Weil sie in ihren Augen einige Vorteile bietet. "Das regt die Kollagenproduktion an und ist gegen Mimikfältchen. Es spendet Feuchtigkeit und frischt das Gesicht auf", meint die Sommerhaus-Kandidatin. Außerdem seien die dunklen Schatten unter den Augen anschließend verschwunden. Auch Glorias Partner Micha ließ sich behandeln. Allerdings nicht mit Lachssperma, sondern mit Hyaluron, das er sich in die Wangen spritzen ließ.

Nicht nur Gloria ist bereits in den Genuss einer Lachsspermabehandlung gekommen, auch internationale Stars wie Kim Kardashian (44) und Jennifer Aniston (55) ließen sich die Substanz bereits injizieren. Ob die Reality-TV-Bekanntheit und die Schauspielerin dadurch einen Unterschied bemerkten, ließen sie allerdings offen. Jennifer konnte sich in der Show "Jimmy Kimmel Live!" einen kleinen Scherz über die Behandlung aber nicht verkneifen: "Sehe ich nicht aus wie ein Lachs? Habe ich nicht eine wunderschöne Lachshaut?"

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im Januar 2025

Getty Images Jennifer Aniston, Juni 2024

