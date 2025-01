Sängerin Kelly Clarksons Sohn Remy stiehlt Kelly die Show

Kelly Clarkson (42) sorgte mit ihrem Sohn Remington ("Remy") für herzliche Lacher. Während ihrer Talkshow "The Kelly Clarkson Show" sprach die Sängerin mit ihrem achtjährigen Sohn über ein virales Video, in dem er Frank Sinatras (✝82) Klassiker "My Way" zum Besten gibt. Das Video, das im November veröffentlicht wurde, erreichte schnell über eine Million Aufrufe. Als Kelly dies ihrem Sohn mitteilte, antwortete er frech: "Bekommst du denn auch so viele Aufrufe?" Das Studiopublikum reagierte begeistert und Kelly selbst antwortete augenzwinkernd: "Nicht so oft."

Die musikalischen Talente ihres Sohnes hat Kelly bereits in der Vergangenheit hervorgehoben. Im August 2023 trat Remy während eines Konzerts seiner Mutter in Las Vegas auf, wo er als Tänzer zu ihrem Song "Whole Lotta Woman" die Bühne rockte. Auch ihre Tochter River durfte später für ein Duett des Songs "Heartbeat Song" auf die Bühne. Kelly erklärte, dass die Beteiligung ihrer Kinder komplett auf deren eigenen Wunsch hin geschah. "Sie haben mich dabei so angeschaut, wie sie Spider-Man immer anschauen", beschrieb sie gegenüber People, wie besonders dieser Moment für sie als Mutter war.

Kelly, die ihre zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (48) teilt, lebt seit 2023 mit River und Remy in New York. Nach ihrer Scheidung im Jahr 2020 fokussiert sich die Grammy-Gewinnerin auf ihre Rolle als alleinerziehende Mutter und ihre Karriere. "Sie liebt es, Mutter zu sein. Ihre Kinder haben klar gemacht, dass sie nicht wollen, dass sie sich verabredet, also tut sie es nicht“, sagte ein Insider gegenüber People. Und fügte hinzu: "Sie ist mit ihrem Leben, so wie es ist, sehr zufrieden. Sie weiß, dass es einfacher wird, sich zu verabreden, wenn die Kinder älter werden." Für Kelly scheinen berufliches und privates Glück derzeit also in perfekter Harmonie zu sein.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

