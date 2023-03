Kelly Clarkson über Scheidung: "Reißt dich auseinander"

Leidet Kelly Clarkson (40) immer noch unter ihrer Scheidung? Die Sängerin reichte im Jahr 2020 die Scheidung von Brandon Blackstock (46) ein – in den Scheidungspapieren steht, dass die "Because Of You"-Interpretin und ihr Ex-Mann unüberbrückbare Differenzen hatten. Das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder River Rose und Remington Alexander teilen sich die zwei. Obwohl ihre Trennung fast drei Jahre her ist, leidet Kelly immer noch darunter.

Die zweifache Mutter trat kürzlich im "Angie Martinez's IRL"-Podcast auf und sprach über ihre Ehe: "Es reißt dich auseinander, wenn du dich in jemanden verliebst und es nicht funktioniert." Auf die Frage, wie sie versucht habe, ihre Beziehung zu ihrem Mann, mit dem sie sieben Jahre verheiratet war, wieder in Ordnung zu bringen, antwortete Kelly: "Manchmal geht das einfach nicht. Jeder, der geschieden ist, weiß das." Dann fügte sie sentimental hinzu: "Ich wollte, dass es schön wird. Ich wollte, dass es toll wird. Ich hab alles dafür gegeben."

Aber nicht nur Kelly leidet – auch die beiden Kinder machen eine schwere Zeit durch. "Manchmal sagen sie das auch, vor allem in den letzten zwei Jahren, und das macht mich fertig. Aber weil mir wichtig ist, dass sie ehrlich sind, sage ich nie: 'Oh Gott, sag mir so was nicht'. Oft heißt es dann: 'Weißt du, ich bin einfach wirklich traurig. Ich wünschte, Mommy und Daddy würden noch zusammenwohnen.'"

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, Januar 2018

Getty Images Kelly Clarkson, März 2022

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

