Kelly Clarkson performt mit ihren Kindern bei Vegas-Show!

Sie holt sich die Unterstützung ihrer Kids! Vor acht Jahren hatte Kelly Clarkson (41) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Doch Töchterchen River Rose Blackstock (9) sollte offenbar kein Einzelkind bleiben und durfte sich etwa zwei Jahre später über ihren Bruder Remington Alexander Blackstock freuen. Mit ihren Kids wagte die Musikerin zuletzt einen Neustart in New York – doch jetzt verbringen die drei einen gemeinsamen Abend in Las Vegas: Kelly, River und Remy performen gemeinsam auf der Bühne!

Ein Video, das gerade bei TikTok viral geht, zeigt die zweifache Mutter zusammen mit ihrer Tochter bei ihrer Show im Planet Hollywood. Gemeinsam singen sie ein Duett von Kellys Hit "Heartbeat Song". Die Fans sind davon mehr als begeistert: "Ich liebe die Performance und die Liebe, die sie füreinander empfinden", kommentiert ein User den Clip. Auch ihr Sohn bekommt seinen Auftritt: Während Kelly "Whole Lotta Woman" performt, präsentiert der Siebenjährige seine besten Tanzmoves neben seiner Mutter.

Vor dem Auftritt teilte die Sängerin einen niedlichen Schnappschuss der Geschwister bei Instagram und war offenbar schon voller Vorfreude auf den bevorstehenden Auftritt. "Meine beiden Kinder machen sich Backstage bereit, mich auf die Bühne zu begleiten", schreibt sie zu dem Bild und schwärmt: "Nichts wird jemals so cool und erstaunlich sein wie diese beiden kleinen Menschen, die immer mein ganzes Herz haben werden!"

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

Anzeige

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarksons Kinder, August 2023

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de