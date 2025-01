SZA gibt in Komödie "One of Them Days" ihr Schauspieldebüt

Die preisgekrönte Sängerin Solána Imani Rowe, bekannt als SZA (34), feiert ihr Schauspieldebüt und stellt sich damit einer ganz neuen Herausforderung. In der Buddy-Komödie "One of Them Days", die am 17. Januar in die Kinos kommt, spielt sie an der Seite von Keke Palmer (31), die von SZAs Talent auf der Leinwand begeistert ist. "Die Welt wird einfach nur staunen", sagte Keke in einem Interview mit People voller Lob über ihre Co-Darstellerin. Das von Issa Rae produzierte Werk zeigt die beiden Stars als beste Freundinnen, Dreux (Keke) und Alyssa (SZA), die verzweifelt versuchen, ihre Miete zusammenzubekommen, um einer Zwangsräumung zu entgehen.

SZA gab zu, sich vor ihrem Schauspieldebüt "verdammt nervös" und "ängstlich" gefühlt zu haben. Doch sie beschreibt die Erfahrung als eine Art "Wunschlisten-Moment", den sie trotz aller Unsicherheiten unbedingt erleben wollte. Der intensive Austausch zwischen ihr und Keke half, ihre Bedenken zu zerstreuen. Bereits beim ersten Treffen, das nach einem lockeren Austausch über Instagram-Nachrichten stattfand, habe sie sich von Kekes Persönlichkeit beeindruckt gefühlt. Am Set verbrachten die beiden viele Stunden miteinander, und die Chemie stimmte von Anfang an – so sehr, dass aus den Dreharbeiten eine echte Freundschaft wurde. "Es war wie ein intensives Speed-Date", scherzte SZA.

Für Keke, die bereits von Kindesbeinen an vor der Kamera steht, und SZA war die gemeinsame Zeit eine prägende Erfahrung. Beide Frauen schwärmten von ihrer Verbindung: Keke übernahm eine Art Mentorenrolle, während SZA diese Unterstützung mit viel Dankbarkeit annahm. Auch Issa Rae, die den Film über ihre Produktionsfirma Hoorae Media verantwortete, lobte die harmonische Zusammenarbeit. "Die beiden haben so einen unglaublichen Zusammenhalt gezeigt, vor und abseits der Kamera", erklärte Rae. Für SZA ist dies ein weiterer aufregender Meilenstein in einer ohnehin schon beeindruckenden Karriere, und Fans dürfen gespannt sein, wie die Sängerin sich nun auch als Schauspielerin beweist.

Getty Images SZA, US-amerikanische Singer-Songwriterin

Getty Images Keke Palmer, Schauspielerin

