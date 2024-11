"Mein Hintern sieht gut aus": SZA bereut ihren Po-Lift nicht

Sängerin SZA (34) hat verraten, dass sie mit den Ergebnissen ihres Brazilian Butt Lifts mehr als zufrieden sei – auch wenn sie den Eingriff im Nachhinein nicht mehr als zwingend notwendig empfände. Ein sogenannter "BBL" ist eine kosmetische Operation, bei der Fett aus Körperpartien wie Bauch oder Oberschenkeln entnommen und in den Po injiziert wird, um dessen Form und Volumen zu verbessern. Die Sängerin, die das Cover der Dezemberausgabe der britischen Vogue ziert, erklärte dem Magazin: "Es war einfach nicht wirklich nötig. Ich liebe meinen Hintern. Versteht mich nicht falsch. Mein Booty sieht gut aus." Der Eingriff sei etwas gewesen, das sie "unbedingt wollte". Heute genieße sie die Vorzüge ihres neuen Körpers und gesteht: "Ich liebe es, ihn zu shaken".

Der Weg dahin sei jedoch nicht leicht gewesen, wie die "Saturn"-Interpretin berichtet. "Ich habe all dieses Gewicht zugenommen, weil ich während der Erholungsphase unbeweglich war und versucht habe, das Fett zu erhalten. Es war einfach so dämlich. Aber wen interessiert's?" SZA, mit bürgerlichem Namen Solána Imani Rowe, schließe dennoch weitere Schönheitsoperationen nicht aus: "Ich werde noch eine ganze Menge solcher Sachen machen, wenn ich will. Denn dieser Körper ist nur temporär." Gleichzeitig betont sie, dass es derzeit wichtigere Baustellen in ihrem Leben gebe: "Ich muss meine verdammte mentale Gesundheit in den Griff bekommen."

Die Ergebnisse ihres Eingriffs, der übrigens als eine der risikoreichsten kosmetischen Operationen gilt, präsentierte Sza ihren Fans erst vor wenigen Wochen stolz auf Instagram. Auf einem der Schnappschüsse ihrer Bilderreihe ist die R&B-Queen in einem schwarzen Kleid mit gewagten Cut-Outs zu sehen. Sie zieht frech an ihrem String, der an ihrer Hüfte hervorschaut. Weitere Aufnahmen zeigen sie in verschiedenen Bikinis – mal beim Camping, mal entspannt im Wasser. "Ich fokussiere mich draußen auf das, was sich im Inneren abspielt", betitelte die inzwischen vierfache Grammy-Gewinnerin ihren Beitrag.

Instagram / sza SZA, Sängerin

Getty Images SZA, Sängerin

