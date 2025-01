Yeliz Koc sorgt sich um ihre Silikonbrüste im Dschungelcamp

Yeliz Koc (31) kämpft dieses Jahr im Dschungelcamp um die begehrte Krone. Allerdings machen dem Realitystar nicht nur die Prüfungen und die unzähligen Tierchen Angst. Die Make Love, Fake Love-Bekanntheit befürchtet, dass ihre Silikonbrüste ihr bei den Spielen um die wichtigen Sterne im Weg sein könnten. Aber die Social-Media-Bekanntheit zeigt sich zuversichtlich. "Nach meiner Brust-OP bin ich vielleicht bei den Spielen eingeschränkt. Aber mit einem strammen Sport-BH kann ich alles schaffen", erklärt die Mutter einer Tochter im Interview mit RTL.

Die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich insgesamt drei Brust-OPs unterzogen. Eigentlich wollte es Yeliz nur bei einer Operation belassen, aber dann folgten doch noch zwei weitere. Die Love Island VIP-Kandidatin erläutert: "Einmal wegen krebserregender Implantate, einmal nach der Schwangerschaft. Klar ärgert es mich, dass es so oft nötig war, aber ich bereue es nicht."

Yeliz scheint siegessicher – immerhin weiß die Beauty schon, was sie mit dem Preisgeld machen würde: Einen Teil möchte sie ihren Fans geben. "Ich würde das [10.000 Euro] nämlich in verschiedenen Schritten an euch verlosen, weil ich immer wieder Nachrichten bekomme, ob ich Lebensmittelgutscheine verlosen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, sollte ich gewinnen, würde ich das als Dankeschön an euch verlosen", verkündete die Ex-Promi Big Brother-Gewinnerin auf Instagram.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Realitystar

RTL / Boris Breuer Yeliz Koc, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

