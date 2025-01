Dafür würde Yeliz Koc das Dschungelcamp-Preisgeld ausgeben

Yeliz Koc (31) wird Teil des diesjährigen Dschungelcamps sein. Für den Realitystar geht es bereits in wenigen Tagen Richtung Australien. Doch schon jetzt verrät sie ihren Fans auf Instagram, was sie mit einem Teil des Preisgeldes in Höhe von 100.000 Euro machen würde, sollte sie die Dschungelkrone ergattern. "Ich würde das [10.000 Euro] nämlich in verschiedenen Schritten an euch verlosen, weil ich immer wieder Nachrichten bekomme, ob ich Lebensmittelgutscheine verlosen kann. Deswegen habe ich mir gedacht, sollte ich gewinnen, würde ich das als Dankeschön an euch verlosen", plaudert Yeliz im Netz aus. 10.000 Euro des Preisgeldes würde sie also an ihre Community verteilen.

Ein weiterer Teil des Geldes würde ihrer Mama zugutekommen. "Und dann würde ich meine Mama noch in den Urlaub einladen, weil sie, auch wenn sie nicht so aussieht, nicht mehr die Jüngste ist. Einfach noch mal an einen warmen Ort mit ihr und Snow (3). Das würde ich damit machen", erklärt Yeliz weiter. Bereits von ihrem Preisgeld von Promi Big Brother schenkte sie ihrer Mutter als Dankeschön eine Reise nach Norwegen. Denn während Yeliz an den verschiedensten TV-Formaten teilnimmt, ist es Snows Oma, die in der Zwischenzeit auf das kleine Mädchen aufpasst.

Doch ob es Yeliz wirklich schafft, das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen? Auf Instagram erklärte sie ihren Fans bereits vor wenigen Tagen, dass sie vor dem Abenteuer in Down Under großen Respekt hat. "Leute, ich sage euch, wie es ist, es fängt schon damit an, dass wir draußen schlafen, draußen aufs Klo gehen müssen. Meine Horrorvorstellung sind die dunklen Höhlen im Boden, Wasser steigt bis ins Gesicht, Kakerlaken im Ohr, Spinnen, Schlangen, einfach alles", schilderte die Influencerin.

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im September 2024

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc posiert mit ihrer Tochter Snow, 2024

