Blackpool Tower leuchtet pink zu Ehren von Linda Nolan (†64)

Ein rührendes Gedenken an Linda Nolan: Der berühmte Blackpool Tower erstrahlte am Mittwochabend in einem kräftigen Pink, um die verstorbene Sängerin zu ehren. Linda, die gemeinsam mit ihren Schwestern als Teil der Band The Nolans weltweite Erfolge feierte, hatte einen besonderen Bezug zu der nordenglischen Küstenstadt. Obwohl sie in Dublin geboren worden war, fand sie in Blackpool ihre Bühne – und schließlich auch ihre Heimat. Der 158 Meter hohe Turm wurde nach Einbruch der Dunkelheit in Rosa getaucht und durch ein pinkes Herz am Fuße ergänzt.

Die Organisation Visit Blackpool teilte ein Bild des erleuchteten Wahrzeichens auf ihren Social-Media-Kanälen, darunter X, und drückte in einer emotionalen Nachricht ihr Beileid aus: "Unsere Gedanken sind bei der Familie, den Freunden und Fans der Showbiz-Legende Linda Nolan, die heute leider von uns gegangen ist. Der Blackpool Tower wird heute Abend in Pink leuchten, um ihr Respekt zu zollen. Ruhe in Frieden, Linda, du wirst immer ein leuchtender Stern sein." Mit dieser Geste erinnerte die Stadt an das beeindruckende Erbe einer Frau, die Generationen mit ihrer Kunst inspirierte.

Die Nachricht von Lindas Tod erschütterte am Mittwoch die Unterhaltungswelt. Nach einem langen Kampf gegen den Krebs verstarb die Musikerin im Alter von 64 Jahren – umgeben von ihren berühmten Schwestern und in einer Atmosphäre voller Liebe und Geborgenheit. Ihr Agent Dermot McNamara erklärte gegenüber The Mirror: "Mit großer Trauer geben wir den Tod von Linda Nolan bekannt, der gefeierten irischen Pop-Legende, TV-Persönlichkeit, Guinness-Weltrekordhalterin, West-End-Star, Sunday-Times-Bestsellerautorin und Daily-Mirror-Kolumnistin."

Anzeige Anzeige

https://x.com/visitBlackpool Der Blackpool Tower am 15. Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Schwestern Maureen, Bernie und Linda Nolan

Anzeige Anzeige