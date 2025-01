Marc Terenzi ist mit über 20.000 Euro hochgradig verschuldet

Marc Terenzi (46) steckt in einer tiefen finanziellen und persönlichen Krise. In der aktuellen TV-Show "Über Geld spricht man doch!" gesteht der ehemalige "Natural"-Sänger, dass er mit Schulden zwischen 20.000 und 30.000 Euro zu kämpfen habe. Monat für Monat starte er mit einem Minus von 3.800 Euro, was er ohne die Unterstützung seiner Familie und Freunde nicht bewältigen könnte. Besonders hart: Auch die Unterhaltszahlungen für seine zwei Kinder Summer (18) und Tyler (20), die aus seiner Ehe mit Sarah Connor (44) stammen, könne er aktuell nicht aufbringen. Diese seien ausgesetzt, müssen jedoch später nachgezahlt werden. Die Kosten für seinen Aufenthalt in einer Berliner Entzugsklinik übernahm ebenfalls seine Ex-Frau Sarah. Marc selbst sei nicht in der Lage gewesen, diese zu stemmen.

Neben den finanziellen Schwierigkeiten gab es im vergangenen Jahr weitere Rückschläge für den einstigen Dschungelcamp-Gewinner. 2024 erschütterte ihn der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen. Das dazugehörige Verfahren wurde letztlich ohne Schuldspruch eingestellt. Doch die Anschuldigungen führten zu einem erheblichen Karriereknick: Geplante TV-Projekte und lukrative Gagen platzten, was seine finanzielle und psychische Lage verschlimmerte. Bereits 2023 war er aus der Boyband Team 5ünf ausgeschlossen worden, angeblich wegen unprofessionellen Verhaltens. Mittlerweile plant Marc auf Mallorca einen Neustart – mit einem eigenen Eissalon. Doch auch die Finanzierung dieses Projekts bleibt eine Herausforderung.

Trotz all der Schwierigkeiten motivieren Marc vor allem seine Kinder. Der Sänger hat insgesamt vier Kids, darunter Summer und Tyler aus seiner Ehe mit der "Wie schön du bist"-Interpretin. In einem Gespräch mit InTouch betonte der 46-Jährige, wie wichtig sie für ihn seien. "Meine Kinder sind meine Kraftquellen. Natürlich möchte ich für sie da sein und mir keine Sorgen um unser Überleben machen", sagte er. Auch die Verbindung zu Sarah scheint trotz der gescheiterten Ehe stark zu sein, da sie ihn in den schwersten Zeiten unterstützte. Trotz all der Schicksalsschläge zeigte er sich optimistisch: Er blicke hoffnungsvoll in die Zukunft und glaube daran, künftig wieder ein besseres Leben führen zu können.

Juergen Schwarz/Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor bei den Comet Awards

Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024

