Max Kruse enthüllt: Dieser Schönheitseingriff ging schief

Er kommt gerade frisch aus dem Promi-Big-Brother-Container, zeigt sich noch verliebt im Bett mit seiner Dilara, und nun überrascht Max Kruse (36) mit einem intimen Geständnis: Im Sommer 2018 ließ sich der ehemalige Fußballprofi das Bauchfett absaugen, um die ungeliebten Dauerläufe in der Vorbereitung zu umgehen. In seinem Podcast "Flatterball", den er gemeinsam mit seinem früheren Mitspieler Martin Harnik betreibt, erzählte Max freimütig von dieser ungewöhnlichen Aktion und ihren Folgen. "Mein Gedanke war, dass ich die vier Wochen in der Sommerpause nicht laufen muss", erklärte er offen.

Anstatt jedoch das gewünschte Ergebnis zu erzielen, ging der Plan gründlich schief. Max gab zu, dass er trotz der Fettabsaugung weiter "gefressen hat wie ein Schwein" und am Ende statt weniger, ganze zwölf Kilogramm mehr auf die Waage brachte. "Das ist halt ein bisschen blöd gelaufen", gestand er im Podcast. Zudem hatte der Eingriff unerwartete Nebenwirkungen: Nur vier Tage nach der Operation flog er gegen ärztlichen Rat zu einem Pokerturnier nach Las Vegas. "Ich habe wirklich Scheiße gebaut", sagte Max und berichtete, dass durch die Turbulenzen im Flugzeug und das lange Sitzen sein frisch operierter Bauch in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Folge war eine dauerhafte Veränderung der Bauchform, mit der er bis heute lebt.

Trotz dieser herausfordernden Umstände behielt Max Kruse seine Leistung bei und erzielte elf Tore in der Saison 2018/19. Die Anekdoten, die er nun teilt, zeichnen das Bild eines unkonventionellen Sportlers, der sich in der Welt des Fußballs ebenso zu Hause gefühlt hat wie im Rampenlicht abseits des Platzes. Kruses Vorliebe für ehrliche und unverblümte Offenbarungen sorgt regelmäßig für Furore und begeistert seine Fans. Sein Podcast mit Martin Harnik gibt tiefere Einblicke in das Leben des ehemaligen Stürmers, der für seine unverblümte Art und seine Eskapaden bekannt ist.

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / max.kruse10 Max Kruse, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

