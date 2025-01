Nach zehn Jahren: Cameron Diaz feiert Premiere in Berlin

Cameron Diaz (52) ist zurück! Die vierfach Golden Globe-nominierte Schauspielerin verzauberte bei der Premiere ihres neuen Films "Back in Action"– und das ausgerechnet in der deutschen Hauptstadt. Gemeinsam mit ihrem Co-Star Jamie Foxx (57) stellte sie am Mittwoch die actiongeladene Netflix-Produktion vor. Regisseur Seth Gordon und Jamies Tochter Anelise begleiteten das Duo auf dem roten Teppich. Der letzte derartige Auftritt der Hollywood-Ikone liegt über ein Jahrzehnt zurück: Im Dezember 2014 besuchte sie den roten Teppich der Musicalverfilmung "Annie".

In "Back in Action", der ab dem 17. Januar auf der Plattform zu sehen ist, beweisen Cameron und Jamie ihre Spielfreude in einer actionreichen Komödie. Sie schlüpfen in die Rollen von Emily und Matt – ein Ehepaar und ehemalige CIA-Agenten, die ihre Spionagekarriere für ein ruhigeres Familienleben an den Nagel gehängt haben. Doch ihr idyllisches Leben wird durchkreuzt: Als ihre Tarnung auffliegt, müssen sich die beiden wieder in die gefährliche Welt der Spionage stürzen – inklusive Abenteuern, die ihre Beziehung auf eine harte Probe stellen.

Doch nicht nur vor der Kamera zeigt Cameron Stärke: Auch privat setzt sie auf die richtige Balance. In einem Gespräch mit ihrem Schwager Joel Madden (45) im Podcast "Artist Friendly" sprach die 50-Jährige offen über die Rolle von Therapie in ihrer Ehe mit Benji Madden (45). "Therapie ist in unserer Familie eine große Sache, Gott sei Dank", verriet die "Bad Teacher"-Darstellerin. Sie erklärte, wie die gemeinsamen Sitzungen ihnen helfen, Probleme besser zu verstehen und ihre Kommunikation zu stärken. "Warum hat es nicht funktioniert? Wie kann ich es besser machen?" Diese Fragen sind laut Cameron der Schlüssel, um Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen und als Paar zu wachsen.

Netflix / John Wilson Cameron Diaz und Jamie Foxx am "Back In Action"-Set

Raw Image LTD/MEGA Cameron Diaz und Benji Madden

