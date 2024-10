Hollywood-Comeback: So half Benji Madden seiner Cameron Diaz

Cameron Diaz (52) kehrt nach einer langen Pause zurück nach Hollywood und verdankt diesen Schritt vor allem ihrem Ehemann Benji Madden (45). Die Schauspielerin, die seit 2014 nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen war, plant ihr Comeback für das Jahr 2025. In einem Gespräch auf dem Fortune's Most Powerful Women Summit am 15. Oktober erzählte die 52-Jährige, wie Benji sie ermutigte, wieder zur Schauspielerei zurückzukehren. "Er sagte: 'Es ist an der Zeit, dass wir dich unterstützen und Mami zum Aufsteigen verhelfen und ihr Ding machen lassen'", verriet die Schauspielerin.

Nach Jahren des Rückzugs hatte sich Cameron ihrer Familie gewidmet und Benji bei seinen geschäftlichen Unternehmungen unterstützt. "Wir waren eine lange Zeit im Haus, was einfach toll war", plauderte die Leinwandschönheit weiter aus und fügte hinzu: "Ich musste mich also selbst pushen." In den vergangenen Jahren lebte das Paar ein ruhiges Leben abseits des Hollywood-Rummels. Nun aber ist es Benji, der den Anstoß gab, Cameron zu ermutigen, ihre Karriere wieder aufzunehmen.

Cameron und Benji sind seit 2015 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Die beiden halten ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraus, doch es ist bekannt, wie wichtig ihnen die Familie ist. Die Schauspielerin hat sich in den vergangenen Jahren darauf konzentriert, ihre Rolle als Mutter zu genießen und ihren Mann in seinen musikalischen Unternehmungen zu unterstützen. Benji, bekannt als Gitarrist der Band Good Charlotte, schätzt die Unterstützung seiner Frau sehr. Nun freut sie sich darauf, wieder ihrer Leidenschaft nachzugehen, während Benji und ihre Familie ihr den Rücken stärken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cameron Diaz im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige