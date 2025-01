Renée Zellweger zieht nach San Diego zu Ant Anstead

Renée Zellweger (55) hat Texas verlassen und ist nach Südkalifornien gezogen. Im Gespräch mit der britischen Vogue verrät die Oscar-Preisträgerin, dass sie nun in der Nähe von San Diego lebt, weil ihr "Liebster und sein kleiner Junge dort wohnen". Renée und ihr Partner, der Moderator Ant Anstead (45), sind seit dreieinhalb Jahren ein Paar. Ihre Beziehung wurde im Juni 2021 öffentlich, kurz nachdem Ants Scheidung von Christina Haack (41) offiziell abgeschlossen worden war.

Die beiden Stars halten ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, zeigen sich jedoch immer wieder bei gemeinsamen Unternehmungen. Bereits 2021 schwärmte Ant auf Instagram von Renée und bezeichnete sie als "unglaublich zauberhaft". Die Schauspielerin hat außerdem ein enges Verhältnis zu Ants Sohn Hudson aufgebaut und war sogar an der Planung seines dritten Geburtstages beteiligt. Auch zu Ants älteren Kindern Amelie und Archie pflegt Renée ein gutes Verhältnis. So wurden sie 2023 alle zusammen auf dem Weg zu einer Gala des "Goodwood Festival of Speed" in Großbritannien gesichtet.

Renée, bekannt für ihre Rollen in Filmen wie Bridget Jones und "Judy", hat in der Vergangenheit eine längere Pause von Hollywood eingelegt. Zwischen 2010 und 2016 hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, weil sie, wie sie Vogue erzählte, "den Klang ihrer eigenen Stimme nicht mehr hören konnte". Sie nutzte diese Zeit, um den Fokus neu zu setzen und ihr Leben abseits des Rampenlichts zu genießen. Ihre Rückkehr auf die Leinwand feierte sie 2016 mit ihrem Comeback als Bridget Jones – heute scheint sie besonders ihr privates Glück im Süden Kaliforniens gefunden zu haben.

Instagram / ant_anstead Ant Anstead und Renée Zellweger im April 2022

MEGA Renée Zellweger mit Ant Anstead und seinem Sohn Hudson

