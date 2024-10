Reality-Star Gemma Collins will Pflegemutter werden

Der britische Reality-Star Gemma Collins (43) kämpft seit Jahren darum, ein eigenes Kind zu bekommen und musste immer wieder zahlreiche Rückschläge hinnehmen. Nun verrät die The Only Way Is Essex-Bekanntheit in einem Interview mit Good Morning Britain, dass sie neue Pläne hat und gerne Pflegekindern ein liebevolles Zuhause geben würde. Auf diese Idee sei sie wegen ihrer Mutter Joan gekommen, die selbst in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Sie könne gut kochen und habe sehr viel Liebe zu geben.

Hintergrund ihres neuen Plans sind einige traumatische Erlebnisse sowie die eigene Familiengeschichte, welche in der Sendung "Who Do You Think You Are" thematisiert wurde. Im Zuge der dortigen Recherchen kam heraus, dass ihre Mutter Joan als Baby im Krankenhaus zurückgelassen wurde. Sie hatte nie erfahren, warum ihre leiblichen Eltern nie mehr zurückgekehrt sind. Hinzu kommt, dass Gemma in der Vergangenheit einige Fehlgeburten erlitten hat, die ihr noch in schmerzhafter Erinnerung sind. Zudem leidet sie am polyzystischen Ovarialsyndrom, was ihren Kinderwunsch erheblich erschwert. Eine weitere traumatische Erfahrung erlebte sie, als man ihr riet, eine Schwangerschaft abzubrechen, da das Ungeborene intersexuell sei.

Doch trotz der zahlreichen Rückschläge, die sie im Laufe der Jahre immer wieder hinnehmen musste, hält Gemma an dem Wunsch nach eigenen Kindern fest. Sie möchte unbedingt Mutter werden. Mit ihrem Stiefsohn Tristan, dem fünfjährigen Sohn ihres Partners Rami, hat sie zwar schon ein Kind, das sie liebevoll mit großzieht. Doch das reicht dem Reality-Star nicht. Ihr Lebenspartner unterstützt Gemma schon seit vier Jahren und hat mit ihr viele Höhen und Tiefen durchgestanden. Da es mit einem leiblichen Kind bislang noch nicht geklappt hat, möchte sie nun Pflegekinder aufnehmen. Diese haben es besonders schwer und freuen sich über die Gelegenheit, ein liebevolles Zuhause zu bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Reality-TV-Bekanntheit Gemma Collins und ihre Familie

Anzeige Anzeige

Instagram / gemmacollins Gemma Collins und ihr Verlobter Rami Hawash

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige