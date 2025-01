Aron ist großer Fan von "Hochzeit auf den ersten Blick"-Toni

Toni gehörte zu den Kandidaten der elften Staffel Hochzeit auf den ersten Blick. Er fand mit Pia zwar nicht die Frau fürs Leben, konnte sich mit seiner Art aber eine kleine Fangemeinschaft aufbauen. Wie sich nun herausstellt, konnte die sozialpädagogische Fachkraft auch ein echtes "Hochzeit auf den ersten Blick"-Urgestein von sich überzeugen – Aron Schweizer! Der Musiker suchte 2018 in der beliebten TV-Show nach der großen Liebe und verrät jetzt im exklusiven Interview mit Promiflash: "Ich bin ein großer Toni-Fan. [...] Ich bin ein Typ, der sagt, ich finde es gut, dass er noch keine Beziehung hatte, wo alle ja sagen: 'Wie kann man sowas machen?'"

Toni ging das Experiment, eine fremde Person zu heiraten, nämlich ein, ohne Erfahrungen in Sachen Partnerschaft zu haben. Wie Aron weiter ausführt, sieht er darin aber eine Menge Vorteile. "Er ist nicht vorgeschädigt, er hat nicht Unmengen an Schei*e erlebt, er kann unvoreingenommen in eine Beziehung gehen und es könnte klappen", erklärt der "Ich will hoch mit Dir fliegen"-Interpret gegenüber Promiflash. Der 31-Jährige sei zwar ein "harter Brocken" – er wolle ihn aber trotzdem sehr gerne zukünftig in seinem "Platz für 2"-Podcast sehen, in dem er sich mit ehemaligen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten austauscht.

Dem Rapper erging es während seiner Teilnahme an der fünften Staffel ähnlich wie Toni: Er trat mit Kandidatin Selina vor den Traualtar, entschied sich jedoch sechs Wochen nach der Hochzeit für die Scheidung. Aron fand also nicht sein Liebesglück – konnte sich dafür aber eine Karriere aufbauen. Er veröffentlichte Songs und verwirklichte sich in der Musikbranche. Wie der Bartträger vor einigen Jahren aber im Promiflash-Interview gestand, passte es ihm nicht, weiterhin mit der Kuppelshow in Verbindung gebracht zu werden. "Wenn man meinen Namen googelt, soll als Erstes die Musik kommen und nicht Infos zu meiner Teilnahme bei einer Datingshow", betonte er.

