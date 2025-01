Bereut Aron seine "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnahme?

Aron Schweizer gilt als echtes Hochzeit auf den ersten Blick-Urgestein. Der Musiker nahm 2018 an der fünften Staffel des Sozialexperiments teil. Bereut er seine damalige Teilnahme mittlerweile? Aus heutiger Sicht nicht, wie er Promiflash verrät. "Heute bereue ich es nicht, weil ich sage: Mit allem, was du tust, erweiterst du deinen geistigen Horizont", meint Aron und stellt fest, dass er ohne seine Teilnahme nun mal nicht die Person geworden wäre, die er heute ist. Zwar fügt er ehrlicherweise hinzu, dass es nicht unbedingt hätte sein müssen, "aber ich bereue es nicht, weil es definitiv dazu beigetragen hat, dass ich heute so denke, wie ich denke."

Hätte die TV-Bekanntheit die Frage vor einigen Jahren gestellt bekommen, wäre die Antwort wohl anders ausgefallen. "Im Jahr nach der Sendung hätte ich gesagt, ich bereue es. Im Jahr danach war es für mich echt schwierig, richtig schwierig", gibt Aron zu. Vor allem die Scheidung von Selina, der er damals in der Show das Jawort gab und die Ausstrahlung haben ihn emotional sehr belastet. "Ich würde auf jeden Fall jedem raten, daran teilzunehmen, wenn man weiß, was auf einen zukommt und wenn man auch emotional gefestigt ist", richtet er sich als "Hochzeit auf den ersten Blick"-Erfahrener an potenzielle Interessenten.

Arons Teilnahme liegt zwar nun schon einige Jahre zurück, doch ein Fan der Sendung ist er noch immer. So verfolgte er unter anderem die elfte Staffel gespannt mit – Kandidat Toni entpuppte sich als sein diesjähriger Favorit. "Ich bin ein großer Toni-Fan. [...] Ich bin ein Typ, der sagt, ich finde es gut, dass er noch keine Beziehung hatte, wo alle ja sagen: 'Wie kann man sowas machen?'", erklärte der Bartträger im Promiflash-Interview und begründete seine Meinung: "Er ist nicht vorgeschädigt, er hat nicht Unmengen an Schei*e erlebt, er kann unvoreingenommen in eine Beziehung gehen und es könnte klappen."

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Aron Schweizer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2018

Anzeige Anzeige

Joyn / Christoph Assmann Toni, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige