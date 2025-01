So war Zeit nach "Hochzeit auf den ersten Blick" für Toni

Toni suchte in der elften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick nach der großen Liebe. Auch wenn er in Kandidatin Pia nicht die Frau fürs Leben fand, gewann er doch die Herzen der Zuschauer – und verrät jetzt im exklusiven Interview mit Promiflash, wie es ihm nach der Ausstrahlung erging. "Ganz normal, wie immer im Leben. Ich bin zur Arbeit gegangen. Letztendlich hat sich nichts geändert", erzählte die sozialpädagogische Fachkraft. Es seien insbesondere seine Eltern gewesen, die in seinem Heimatort auf die Teilnahme ihres Sohnes angesprochen wurden. Er sei aber auch ab und zu auf der Straße erkannt worden. "Manchmal, wenn man über den Weihnachtsmarkt gegangen ist, hat schon der ein oder andere gesagt: 'Mensch, du bist doch der, der da mitgemacht hat.'"

Es habe sich im Endeffekt aber so abgespielt wie bei jedem, der "mal im Fernsehen zu sehen" war – also vermutlich wie bei seinen restlichen TV-Kollegen. Wie der 31-Jährige weiter ausführt, hat er zu ihnen aber wenig bis gar keinen Kontakt. Ebenso wenig zu den Kandidaten der vergangenen Staffeln. "Also Kontakt ist ein großes Wort, die haben einem schon mal geschrieben und gesagt, wie sie es fanden, aber ein persönlicher Kontakt, nein", berichtete Toni gegenüber Promiflash. Er habe höchstens dreimal "hin und her geschrieben", das sei es dann aber auch gewesen. "Zu Weihnachten schreibt man: 'Mensch, schöne Weihnachten' und 'Wie geht's euch? Alles gut?' In dem Bereich halt", schloss der Reality-TV-Teilnehmer ab.

Für Toni endete die Zeit bei "Hochzeit auf den ersten Blick" mit einem kleinen Verlust: Er entschied sich am Ende des Sozialexperiments dafür, seiner Ehe mit Pia eine Chance zu geben – die Kauffrau im Gesundheitswesen wollte wegen ihrer fehlenden Gefühle jedoch die Scheidung. "Ich habe mich tatsächlich für die Scheidung entschieden, aufgrund dessen, da ich nicht glaube, dass sich von meiner Seite aus noch etwas aufbaut", erklärte sie ihren Entschluss. Ihr frischgebackener Ehemann nahm dies gefasst auf, zeigte sich allerdings trotzdem ein wenig emotional. "Ich bin der Mensch, der ich bin. Wir sind so wie unsere Umwelt, wie wir aufgezogen wurden. Damit kann man was anfangen oder man kann damit nichts anfangen", betonte er.

Instagram / toni.hadeb Toni von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Joyn / Christoph Assmann Pia und Toni, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2024

