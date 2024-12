Pia beendet die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Ehe mit Toni

Zu Beginn der elften Staffel Hochzeit auf den ersten Blick galten Pia und Toni eigentlich als Traumpaar. Fans schienen überzeugt, dass die beiden gut zueinanderpassen. Im Finale des beliebten Datingformats platzt jedoch der Traum einer gemeinsamen Zukunft: Die Kauffrau im Gesundheitswesen entscheidet sich gegen die Ehe. "Ich habe mich tatsächlich für die Scheidung entschieden, aufgrund dessen, da ich nicht glaube, dass sich von meiner Seite aus noch etwas aufbaut", erklärt Pia. Sie habe den Hochzeitstag als sehr schön empfunden, jedoch habe ihr im Laufe der Zeit die Leichtigkeit gefehlt. Trotzdem scheint ihr die Entscheidung schwerzufallen – ein paar Tränen kann sie nicht zurückhalten.

Ihr frischgebackener Ehemann zeigt sich ziemlich geknickt von dieser Entscheidung. "Ich bin der Mensch, der ich bin. Wir sind so wie unsere Umwelt, wie wir aufgezogen wurden. Damit kann man was anfangen oder man kann damit nichts anfangen", betont Toni sehr emotional und fügt hinzu: "Ich hätte gerne noch weitergemacht und mir einen Neustart gewünscht. [...] Aber es ist so, wie es ist." Die sozialpädagogische Fachkraft und Pia gehen aber trotzdem im Guten auseinander. "Ich empfinde dich als total liebevollen und natürlich liebenswerten Menschen. Du bist total empathisch. Das sind alles Punkte, die dich ausmachen und auf die du stolz sein kannst", gibt die 27-Jährige Toni mit auf den Weg.

Es gibt aber noch eine weitere Trennung, die Fans überraschen könnte: Auch Francisca und Kevin gehen nach der letzten Folge "Hochzeit auf den ersten Blick" getrennte Wege. Nach einem traumhaften Start in die Ehe kriselte es bereits am ersten Tag ihrer Flitterwochen, da sich die Kindertagesstättenleiterin von dem 34-Jährigen und seinen saloppen Sprüchen sehr eingeengt fühlte. Das führte letztendlich auch zu ihrer Entscheidung, die Ehe zu beenden. "Ich habe Scheidung aufgeschrieben, weil für mich einfach zu viel vorgefallen ist, um mich ihm öffnen zu können", erläutert Franci ihre Entscheidung. Kevin nimmt dies enttäuscht, aber ebenso gefasst auf. "Ich habe wirklich alles versucht und es ist schade, [...] aber ich respektiere die Entscheidung", verdeutlicht der Projektmanager.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – seit dem 28. Oktober, 20:15 Uhr, immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Toni und Pia, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2024

Joyn / Christoph Assmann Kevin und Francisca von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

