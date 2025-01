Nach TV-Ehe: So läuft es bei Aron Schweizer in der Liebe

In der fünften Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wagte Aron Schweizer den Schritt vor den Traualtar, um sich das Jawort zu geben – und das, ohne seine Braut jemals vorher gesehen oder gekannt zu haben. Aus ihm und der Kandidatin Selina wurde nach dem Sozialexperiment bekanntlich nichts. Im exklusiven Promiflash-Interview verrät der Streamer nun, wie es bei ihm aktuell in Sachen Liebe aussieht. "Also in der Liebe läuft es furchtbar, kann ich nur sagen. Ich bin tatsächlich immer noch Single", gibt Aron zu und ergänzt: "Ich hatte nach 'Hochzeit auf den ersten Blick' eine längere Beziehung, die dreieinhalb Jahre ging, aber gescheitert ist. Seitdem habe ich niemanden mehr kennengelernt, der mich erfüllen würde."

Dating sei ihm heutzutage oftmals zu unverbindlich. "Im Endeffekt lernt man nur noch Frauen kennen, die eine schöne Zeit haben wollen, aber das Commitment fehlt da etwas. Ich bin immer noch auf der Suche, verliere aber langsam den Glauben daran, dass es da ein passendes Gegenstück für mich gibt", stellt Aron klar. Im Promiflash-Gespräch gibt er auch preis, was die passende Frau an seiner Seite mitbringen müsste: "Mir ist in einer Beziehung Sicherheit und Verlässlichkeit extrem wichtig. Ich bräuchte schon eine Partnerin, die bereit ist, an gemeinsamen Zielen zu arbeiten." Besonders störend wäre es für die TV-Bekanntheit, wenn "jeder seins" machen würde – sich nur am Wochenende zu sehen, käme für Aron daher nicht infrage.

Tierverbundenheit und die Optik sind für ihn ebenfalls relevant in puncto Partnerwahl: "Ich hätte schon gerne eine Frau, die man anschaut und sagt: Wow!" Am liebsten würde Aron seine Herzdame im echten Leben kennenlernen. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf Dating-Apps wie Tinder oder Bumble zwei Tage relativ intensiv schreibt. Dann kommt nichts mehr – man verschwendet seine Zeit", findet er. Im vergangenen Jahr wäre Aron sogar wieder bei einer Datingshow dabeigewesen: nämlich bei Bauer sucht Frau. Daraus wurde dann allerdings doch nichts, wie er erklärt: "Ich hatte mich auf Chiara Maria beworben. Da war es aber so, dass sie im privaten Leben jemanden kennengelernt hat und das Ganze abgesagt hat."

