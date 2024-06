Jahrestag mit seiner Camila: Matthew McConaughey ist dankbar

Matthew McConaughey (54) und Camila Alves (42) feiern einen Meilenstein! Das Paar geht bereits seit 18 Jahren gemeinsam durchs Leben, seit 2012 sind die beiden zudem verheiratet. Am Sonntag feierten die zwei ihren zwölften Hochzeitstag – und zu diesem widmete der Schauspieler seiner Frau ein paar süße Worte im Netz. Auf Instagram schrieb er zu einem gemeinsamen Foto: "Ich danke dir. Alles Gute zum Jahrestag!"

Matthews Follower sind von diesem kleinen Liebesgeständnis begeistert. In den Kommentaren feiern sie das Duo: "Ihr seid ein wunderbares, liebevolles Paar" und "Danke, dass ihr zeigt, dass man Ruhm, Erfolg und Kinder haben kann und trotzdem all die Liebe hat", heißt es dort. Einige Fans sind zudem der Meinung, dass der US-Amerikaner und seine Frau gemeinsam vor der Kamera stehen sollten.

Matthew und Camila sind mit ihrer kleinen Familie sehr glücklich. Einen leichten Start an der Seite des Hollywoodstars hatte das Model aber nicht – denn ihre Schwiegermutter machte es der Brasilianerin schwer. "Sie sprach mich mit den Namen von Matthews Ex-Freundinnen an, sie fing an, mit mir gebrochenes Spanisch zu sprechen, und setzte mich ein bisschen herab", erinnerte sich Camila im Podcast "Biscuits & Jam". Das sei aber nur eine Art Probe gewesen.

Getty Images Matthew McConaughey bei der Premiere von "Sing 2"

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves bei den Oscars 2014

