So musste Camila Alves unter ihrer Schwiegermutter leiden!

Sie hatten wohl keinen guten Start! Das Model Camila Alves (41) ist seit 2012 mit dem Schauspieler Matthew McConaughey (53) verheiratet. Gemeinsam bekam das Paar drei Kinder und begeistert mit seinen glamourösen Auftritten regelmäßig auf den roten Teppichen dieser Welt. Wie es scheint, hatte die Brünette zu Beginn ihrer Beziehung jedoch wenig zu lachen, was ihre Schwiegermama Kay betrifft: So sehr litt Camila unter dem Verhalten von Matthews Mutter!

Im Podcast "Biscuits & Jam" verrät die Dreifachmama, dass ihre Schwiegermutter es ihr zu Beginn sehr schwer gemacht habe: "Sie hat mich wirklich auf die Probe gestellt." Daraufhin geht sie weiter ins Detail: "Sie nannte mich mit den Namen von Matthews Ex-Freundinnen, sie fing an, mit mir gebrochenes Spanisch zu sprechen und setzte mich ein bisschen herab." Erst später gelang es Camila, die Dame doch noch von sich überzeugen.

Zumindest zwischen den Eheleuten läuft aber noch immer alles wie am Schnürchen. Vor einigen Monaten hatte der Schauspieler in der australischen TV-Show "Today Extra" verraten: "Mir geht es gut. Der Familie geht es gut. Die Hunde sind gesund und meine Frau will mich nicht rausschmeißen." Dabei sei es dem Paar besonders wichtig, Probleme immer sofort anzusprechen und aus der Welt zu schaffen.

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves im Jahr 2018

Getty Images Camila Alves und Matthew McConaughey

