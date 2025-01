Favorit? Dieser "Make Love, Fake Love"-Mann ist vergeben

Bei Make Love, Fake Love hat nicht nur Karina Wagner (28) kein leichtes Spiel. Während sie als Single-Lady der Show enttarnen muss, auf welchen der Kandidaten eine Partnerin in der Vergebenen-Villa wartet, müssen diese das Spektakel auf Bildschirmen mitverfolgen. Durch die Reaktionen der Frauen kann auch verraten werden, zu welchem der Teilnehmer sie gehören – so auch in Folge drei. Karina liegt zusammen mit Kandidat Kevin auf dem Daybed und kuschelt sich an ihn ran, als er ihr einen Arm um die Schulter legt. "Kevin geht nicht, den behalte ich mir hier", scherzt die Influencerin in dem Clip, der den Partnerinnen gezeigt wird. Der kurze Ausschnitt reicht aus, um Paula in Tränen ausbrechen zu lassen. "Kevin ist also kein Single", hält Moderatorin Janin Ullmann (43) fest.

Die anderen Frauen in der Vergebenen-Villa trösten Paula und versichern ihr, dass sich der 23-Jährige Karina nur für das Spiel so annähert. Paula kann sich trotzdem nicht halten. "Ich finde es einfach schwer mitanzusehen, wenn man sieht, der eigene Freund hat halt eine andere im Arm. Man kennt sich sonst nur zusammen, man ist eigentlich diejenige, die in seinem Arm liegt", gesteht die Freundin des Sachbearbeiters und betont: "Ich habe es richtig unterschätzt." Auch in der Zukunft scheint es nicht leichter für Paula zu werden, Kevin bekommt von Karina nämlich den ersten Love Key der Show und darf somit die Nacht mit ihr zusammen verbringen. In der Vorschau der nächsten Folge ist zu sehen, wie die beiden Turteltauben sich noch um einiges näherkommen.

Nicht alle vergebenen Männer haben in der Show so viel Erfolg wie Kevin. Für Kandidat Emre ging die "Make Love, Fake Love"-Reise nämlich bereits zu Ende. Bei dem ersten Showdown der Sendung, bei dem Karina sich von einem Teilnehmer verabschieden musste, fiel ihre Wahl auf den Duisburger. "Mein Gefühl ist, dass er vergeben ist, durch und durch", erklärte die einstige Bachelor-Kandidatin ihre Entscheidung. Emre schien nicht sehr enttäuscht über seinen frühen Rauswurf zu sein und verließ die Villa mit seiner langjährigen Freundin Ronja.

"Make Love, Fake Love" – seit dem 2. Januar, immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Kevin

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Emre

