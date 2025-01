Florian Silbereisens "Schlagerchampions" war Pannen-Fiasko

Eigentlich sollte die Sendung "Schlagerchampions – Das große Fest der Besten" Florian Silbereisens (43) dritte große Show binnen weniger Wochen werden. Doch das Live-Treffen echter Schlagergrößen in Berlin ging gehörig nach hinten los – der ganze Abend war geprägt von gravierenden Pannen. Besonders nervenaufreibend: Das Feuerwerk, das den Auftritt von Musiker Frank Schöbel (82) abschließen sollte, war ein wenig zu heftig und endete sogar mit Verletzungen. Berichten von schlager.de zufolge erklärte ein Mitarbeiter der Produktion: "Einige Tänzer haben sich leichte Verbrennungen zugezogen." Schlimmeres sei aber nicht passiert, und ein Arzt vor Ort habe alle Beteiligten versorgt. Im TV war der Vorfall nicht zu sehen, alles spielte sich hinter den Kulissen ab.

Als wäre das noch nicht genug, musste die Show zwischenzeitlich auch unterbrochen werden. Der Grund war eine Technikpanne. Als die österreichische Sängerin Melissa Naschenweng (34) auf der Bühne stand und ihre neue Single performen wollte, war nach den ersten paar Tönen plötzlich der Ton weg. Florian schritt direkt ein – ganz der Profi. "Ich glaube, man hört sie nicht", meinte der Moderator lachend und überspielte die aufkeimende Irritation, indem er das Publikum mit Gesang zur guten Laune animierte. Eine zweite kleine Tonpanne setzte beim Interview mit Matthias Reim (67) ein, als plötzlich Florians Mikro aussetzte.

Auch wenn Probleme mit der Technik in einer Liveshow immer mal wieder auftreten können, soll die Stimmung hinter den Kulissen deshalb nicht so toll gewesen sein. Richtig düster wurde es wohl, als die Quoten für den Abend eingingen, wie Der Westen berichtete. "Schlagerchampions" musste nämlich deutlich hinter der Krimiserie "Wilsberg" zurückstecken. Die war laut DWDL mit rund 6,8 Millionen Zuschauern nämlich der Sieger des Abends. Florians Sendung schaffte es lediglich auf 3,87 Millionen. "Schlagerchampions" hat damit im Vergleich zur Ausgabe aus dem vergangenen Jahr deutlich an Zuschauern verloren – 2024 hatte die Sendung eine Quote von rund 4,67 Millionen.

imagebroker.com / ActionPress Melissa Naschenweng in Luzern

Getty Images Florian Silbereisen im Juli 2022

