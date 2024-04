Carys trägt Mama Catherine Zeta-Jones Kleid zum Geburtstag!

Catherine Zeta-Jones (54) und Carys Zeta Douglas (21) haben eine ganz besondere Bindung zueinander! Dieses starke Band unterstrich die Tochter von Michael Douglas (79) noch einmal am vergangenen Wochenende, als Carys ihren 21. Geburtstag feierte. Zu diesem aufregenden Anlass wählte sie nämlich ein ganz besonderes Kleidungsstück – ein rosafarbenes Seidenkleid. Dieses mit weißer Spitze besetzte Kleid trug bereits ihre Mama Catherine vor 25 Jahren auf den MTV Movie Awards. Das Geburtstagskind teilte auf Instagram ein paar Schnappschüsse der Fete und schrieb dazu: "Der beste 21. Geburtstag, den ich mir hätte wünschen können."

Auch Mama Catherine und Papa Michael gratulierten ihrer Tochter auf Social Media. Die Schauspielerin teilte dazu einige Bilder aus Kindheitstagen und widmete Carys ein paar süße Zeilen: "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Tochter. Du bist die Freude meines Lebens. 21 Jahre habe ich dich dabei beobachtet, wie du zu einer unglaublichen Frau herangewachsen bist und ich betrachte das als Geschenk Gottes, das ich jeden Tag schätze. Danke, dass du du bist. Ich liebe dich von ganzem Herzen." Michael schrieb: "Herzlichen Glückwunsch zum 21., mein Liebling! Du bringst mir und der Welt so viel Glück."

Das Schauspielerpaar hat in den vergangenen Jahren sehr viel Wert auf die Erziehung ihrer Tochter gelegt. Ein Aspekt war ihnen dabei besonders wichtig: "Es gibt nichts Schlimmeres als ein privilegiertes Kind ohne Manieren", verriet Catherine gegenüber Hello!. Aktuell studiert die 21-Jährige an der Brown University in Rhode Island und führt eher ein Leben abseits des Rampenlichts.

